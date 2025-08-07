Trakai, Tag 2 – Acht DRV-Boote auf dem Wasser: Großkampftag für Team Deutschland
Nach zwei Vorlaufsiegen zum gestrigen Auftakt erwartet das deutsche Team heute ein voller Renntag: Acht Boote starten zwischen 09:36 Uhr und 11:46 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit Trakai: +1 Stunde).
Die Gegner: international erfahren, teils medaillendekoriert. Der Anspruch: konkurrenzfähig bleiben – und ins Halbfinale oder Finale vorstoßen. Bis auf die Achter-Konkurrenzen werden in allen Bootsklassen Halbfinals ausgefahren, im Juniorinnen-Achter gibt es „nur“ ein Finale und im Junioren-Achter geht es heute schon um den Finaleinzug.
Die deutschen Boote:
09:36 Uhr (MESZ) | JW2- – Bartelmeß / Tetiwa
Emma Bartelmeß (Münchener RC) / Mia Tetiwa (RV Nürnberg)
Trainer: David Martirosyan
Gegnerinnen: u. a. Rumänien, China, Kanada
International: Fünf A-Final-Besetzungen der U19-EM sind am Start. ROU (Lehaci/Vasilica) und FRA zählen zu den Topfavoriten.
Ziel: Halbfinale erreichen durch Top-2-Platz oder schnelle Zeit .
10:06 Uhr | JM2- – Reinelt / Flöter
Leander Reinelt / Ensio Flöter (Frankfurter RG Germania)
Trainer: Yannick Burg
Gegner: Italien, Österreich, Lettland
International: Serbien als Topfavorit, Großbritannien und Türkei gefährlich. Das DRV-Duo bringt München-Gold und starke Saisonform mit.
Ziel: Direkt ins Halbfinale.
10:20 Uhr | JW4- – Grube / Junge / Wittenburg / zum Felde
Leonie Grube (SC Magdeburg), Gesa Junge, Aenne zum Felde (RG Hansa), Tabea Wittenburg (LRV MV)
Trainer: Stephan Froelke
Gegnerinnen: USA, Rumänien, Frankreich, Polen
International: USA und GBR mit Weltmeisterinnen, Italien mit EM-Gold. DRV-Vierer technisch stark, muss im engen Feld dagegenhalten.
Ziel: Halbfinalqualifikation durch Platzierung oder Zeit.
10:38 Uhr | JM4- – Gablenz / Czorny / Liebe / Lehzen
Nicolei Gablenz / Peer Czorny (Hannoverscher RC), Collin Liebe / Jan Lehzen (Bessel-RC)
Trainer: Fritz Marcinczak
Gegner: IRL, ROU, UZB, CAN
International: Frankreich, Italien, GBR bringen Welt- und EM-Medaillisten.
Ziel: Deutschland muss ein konzentriertes Rennen zeigen.
10:56 Uhr | JW4x – Bussian / Will / Frenkler / Schweisthal
Ellen Bussian (Hanauer RC), Louisa Will (Limburger CfW), Hannah Frenkler (RC Tegel), Elena Schweisthal (Bernkasteler RV)
Trainer: Rick van Hooydonk
Gegnerinnen: USA, Griechenland, Tschechien
JW4x nach komplizierter Vorbereitung ist das Team pünktlich zum Start in die WM fit und gut drauf. Jetzt zählt es im Rennen.
Ziel: Top 2 oder über Zeit.
11:26 Uhr | JM4x – Scheer / Müller / Mengebier / Schulze
Miklas Scheer (Lübecker RG), Oskar Müller (RV Wandsbek), Eric Mengebier (HRV Böllberg/Nelson), Florian Schulze (Hildesheimer RC)
Trainer: Erhard Günther
Gegner: Frankreich, Polen, Irland, China
International: Schweiz (EM-Silber), Polen (EM-Gold), Italien stark. Kurzfristige Umbesetzung – jetzt als Einheit auftreten.
Ziel: Weiterkommen durch Teamleistung und Konstanz und einen Sieg.
⸻
11:34 Uhr | JW8+ – DRV-Achter
Pesch, Herzig, Thiebes, Mujic, Sander, Müller, Ulrich, Stockbauer – Stf. Clara Müller
Trainer: Ralf Wenzel
Gegnerinnen: USA, GBR, ROU, ITA, AUS
International: Italien fast in EM-Gold-Besetzung, USA & ROU mit Top-Erfahrung. Heute kein Ausscheidungsrennen, sondern Bahnverteilungsrennen – Fokus auf Rhythmus und Erkenntnisse.
Ziel: Selbstvertrauen, Taktik und Bootsgefühl aufbauen .
⸻
11:46 Uhr | JM8+ – DRV-Achter
Wetzler, Rieck, Watzka, Bergmann, Aderhold, Zeymer, Bitz, Gillmann – Stf. Ella Lötsch
Trainer: Nils Meyer
Gegner: Kroatien, Österreich, Tschechien
International: GBR, ITA, USA im anderen Vorlauf. Deutschland mit Bronze 2024 – gute Chancen auf A-Finale.
Ziel: Platz 1–2 für Direktqualifikation A-Finale.
Livestream & Ergebnisse:
www.worldrowing.com
Events
Boote
|Vorlauf 2
|6:43.63
|1 . Platz
|Halbfinale A/B 1
|Vorlauf 2
|6:58.92
|3 . Platz
|Halbfinale A/B 2
|Vorrennen/Bahnverteilungsrennen
|6:37.79
|3 . Platz
|Finale A
|Vorlauf 4
|6:04.09
|1 . Platz
|Halbfinale A/B 1
|Vorlauf 2
|6:18.24
|1 . Platz
|Halbfinale A/B 2
|Vorlauf 2
|5:54.24
|1 . Platz
|Finale A