Trakai, Tag 2 – Acht DRV-Boote auf dem Wasser: Großkampftag für Team Deutschland

Nach zwei Vorlaufsiegen zum gestrigen Auftakt erwartet das deutsche Team heute ein voller Renntag: Acht Boote starten zwischen 09:36 Uhr und 11:46 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit Trakai: +1 Stunde).

Die Gegner: international erfahren, teils medaillendekoriert. Der Anspruch: konkurrenzfähig bleiben – und ins Halbfinale oder Finale vorstoßen. Bis auf die Achter-Konkurrenzen werden in allen Bootsklassen Halbfinals ausgefahren, im Juniorinnen-Achter gibt es „nur“ ein Finale und im Junioren-Achter geht es heute schon um den Finaleinzug.



Die deutschen Boote:

09:36 Uhr (MESZ) | JW2- – Bartelmeß / Tetiwa

Emma Bartelmeß (Münchener RC) / Mia Tetiwa (RV Nürnberg)

Trainer: David Martirosyan

Gegnerinnen: u. a. Rumänien, China, Kanada

International: Fünf A-Final-Besetzungen der U19-EM sind am Start. ROU (Lehaci/Vasilica) und FRA zählen zu den Topfavoriten.

Ziel: Halbfinale erreichen durch Top-2-Platz oder schnelle Zeit .

10:06 Uhr | JM2- – Reinelt / Flöter

Leander Reinelt / Ensio Flöter (Frankfurter RG Germania)

Trainer: Yannick Burg

Gegner: Italien, Österreich, Lettland

International: Serbien als Topfavorit, Großbritannien und Türkei gefährlich. Das DRV-Duo bringt München-Gold und starke Saisonform mit.

Ziel: Direkt ins Halbfinale.

10:20 Uhr | JW4- – Grube / Junge / Wittenburg / zum Felde

Leonie Grube (SC Magdeburg), Gesa Junge, Aenne zum Felde (RG Hansa), Tabea Wittenburg (LRV MV)

Trainer: Stephan Froelke

Gegnerinnen: USA, Rumänien, Frankreich, Polen

International: USA und GBR mit Weltmeisterinnen, Italien mit EM-Gold. DRV-Vierer technisch stark, muss im engen Feld dagegenhalten.

Ziel: Halbfinalqualifikation durch Platzierung oder Zeit.

10:38 Uhr | JM4- – Gablenz / Czorny / Liebe / Lehzen

Nicolei Gablenz / Peer Czorny (Hannoverscher RC), Collin Liebe / Jan Lehzen (Bessel-RC)

Trainer: Fritz Marcinczak

Gegner: IRL, ROU, UZB, CAN

International: Frankreich, Italien, GBR bringen Welt- und EM-Medaillisten.

Ziel: Deutschland muss ein konzentriertes Rennen zeigen.

10:56 Uhr | JW4x – Bussian / Will / Frenkler / Schweisthal

Ellen Bussian (Hanauer RC), Louisa Will (Limburger CfW), Hannah Frenkler (RC Tegel), Elena Schweisthal (Bernkasteler RV)

Trainer: Rick van Hooydonk

Gegnerinnen: USA, Griechenland, Tschechien

JW4x nach komplizierter Vorbereitung ist das Team pünktlich zum Start in die WM fit und gut drauf. Jetzt zählt es im Rennen.

Ziel: Top 2 oder über Zeit.

11:26 Uhr | JM4x – Scheer / Müller / Mengebier / Schulze

Miklas Scheer (Lübecker RG), Oskar Müller (RV Wandsbek), Eric Mengebier (HRV Böllberg/Nelson), Florian Schulze (Hildesheimer RC)

Trainer: Erhard Günther



Gegner: Frankreich, Polen, Irland, China

International: Schweiz (EM-Silber), Polen (EM-Gold), Italien stark. Kurzfristige Umbesetzung – jetzt als Einheit auftreten.

Ziel: Weiterkommen durch Teamleistung und Konstanz und einen Sieg.

⸻

11:34 Uhr | JW8+ – DRV-Achter

Pesch, Herzig, Thiebes, Mujic, Sander, Müller, Ulrich, Stockbauer – Stf. Clara Müller

Trainer: Ralf Wenzel



Gegnerinnen: USA, GBR, ROU, ITA, AUS

International: Italien fast in EM-Gold-Besetzung, USA & ROU mit Top-Erfahrung. Heute kein Ausscheidungsrennen, sondern Bahnverteilungsrennen – Fokus auf Rhythmus und Erkenntnisse.

Ziel: Selbstvertrauen, Taktik und Bootsgefühl aufbauen .

⸻

11:46 Uhr | JM8+ – DRV-Achter

Wetzler, Rieck, Watzka, Bergmann, Aderhold, Zeymer, Bitz, Gillmann – Stf. Ella Lötsch

Trainer: Nils Meyer

Gegner: Kroatien, Österreich, Tschechien

International: GBR, ITA, USA im anderen Vorlauf. Deutschland mit Bronze 2024 – gute Chancen auf A-Finale.

Ziel: Platz 1–2 für Direktqualifikation A-Finale.

Livestream & Ergebnisse:

www.worldrowing.com