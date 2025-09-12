Treffen ehemaliger Teilnehmer der FISA-Juniorenmeisterschaft 1975 in Montreal

Im August 2025 erlebten die Teilnehmer der FISA-Juniorenmeisterschaft von 1975 ein besonderes Wiedersehen: 50 Jahre nach ihren Erfolgen in Montreal kehrten sie an die damaligen Schauplätze zurück.

Die Idee und Vorbereitung

Die Anregung für dieses Jubiläumstreffen kam von einem der ehemaligen Athleten. Bereits im November 2021 trafen sich Michael Grünewald, Matthias Büttner und Hartmut Buschbacher in Berlin, um den Plan zu schmieden, das 50-jährige Jubiläum in Montreal zu begehen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Ruderer im Durchschnitt 68 Jahre alt.

Ein kleines Organisationskomitee nahm die Arbeit auf, spürte weitere Teilnehmer auf und stimmte sich regelmäßig zu Ablauf, Inhalten und Organisation ab.

Das Wiedersehen

Am 8. August 2025 war es schließlich so weit: Karsten Natzius, Hartmut Buschbacher, Heiko Schulz, Matthias Büttner, Egbert Scheibe, Volker Löwigt, Gerd Lützner, Frank Butz, Gerd Übler, Ingolf Paul und Michael Grünewald trafen sich in Montreal – manche zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert.

Am Samstag, den 9. August, führte die Gruppe ihr Weg ins Arundel-Gebirge, rund 120 Kilometer von Montreal entfernt. Dort lag das ehemalige „Otter Lake House“ am Lac-à-la-Loutre, das 1975 von einem deutsch-kanadischen Gastgeber aus Kiel den DDR-Ruderern zur Verfügung gestellt worden war. Heute ist es ein privates Wohnhaus – die Erinnerungen aber sind lebendig geblieben.

Zurück auf dem Wasser

Der sportliche Höhepunkt folgte am Sonntag, den 10. August 2025, auf der Île Notre-Dame in Montreal. Dank der Unterstützung des Montreal Rowing Club konnte die Gruppe einen Rennachter und einen Doppelzweier mieten und damit den Regattakurs von 1975 noch einmal befahren – jenen Kurs, auf dem damals fünf von acht DDR-Booten Gold gewonnen hatten.

Zu Beginn wurden die ehemaligen Trainer Dieter Grahn, Peter Schulz und Herbert Streich per Video zugeschaltet und richteten persönliche Grüße an ihre Schützlinge. Anschließend ruderten Teile der damaligen Achter- und Viererbesatzungen den Achter über die Strecke – fast so, als hätten sie erst gestern gemeinsam trainiert. Viele der Teilnehmer hatten seit Jahrzehnten kein Ruder mehr in der Hand gehalten, doch die alte Technik war sofort wieder da.

Ein gemeinsames Barbecue beschloss den ereignisreichen Tag.

Nachklang

Dieses Jubiläumstreffen wird allen Beteiligten in lebendiger Erinnerung bleiben. In Kürze wird es auch ein Erinnerungsvideo auf YouTube geben, das die Eindrücke festhält.

Autor: Michael Grünewald