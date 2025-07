Triple-Power am Elfrather See: Drei Titelkämpfe, ein Wochenende

Am ersten Juli-Wochenende steht Deutschlands Ruderszene ganz im Zeichen der Triple-Meisterschaft: Vom 4. bis 6. Juli treffen sich am Elfrather See in Krefeld ambitionierte Nachwuchs- und Hochschulruderinnen und -ruderer, erfahrene Masters sowie die Top-Crews der Mittel- und Großboote. Nach 2021 übernimmt erneut der Crefelder Ruder-Club von 1883 e.V. die Regie für dieses einzigartige Meisterschaftsformat.

Erfahrung am Elfrather See

Als Gastgeber bringt der Crefelder Ruder-Club von 1883 e.V. jede Menge Regatta-Erfahrung mit: Am Elfrather See fanden bereits mehrere Renntage der Ruder-Bundesliga, verschiedene Deutsche Meisterschaften und erst 2023 die U23-Europameisterschaften statt. Für die diesjährige Triple-Meisterschaft sorgen die Crefeler in enger Abstimmung zwischen DRV und adh auch 2025 für einen reibungslosen Ablauf und beste Bedingungen für alle Aktiven.

Zahlen & Fakten der Triple-Meisterschaft 2025

In diesem Jahr wurden insgesamt 809 Athletinnen und Athleten für die Triple-Meisterschaft gemeldet. Auf dem Programm stehen 105 Rennen in 273 Starts, die sich insgesamt über rund 24,5 Stunden Renngeschehen erstrecken. Damit verspricht das Wochenende nicht nur Sport auf höchstem Niveau, sondern auch eine beeindruckende Vielfalt an Bootsklassen und Altersgruppen.

Regattastart am Freitag, 4. Juli

15:00 Uhr – Rennen Deutsche Hochschulmeisterschaften

16:00 Uhr – Rennen Offene Deutsche Masters-Meisterschaften

16:48 Uhr – Beginn der ersten Großboot-Rennen

Am Samstag und Sonntag folgen weitere Vor- und Zwischenläufe sowie die Finals in allen Bootsklassen. Für alle, die nicht vor Ort sein können, bietet der Veranstalter einen Livestream an.

Livestream für Samstag

Livestream für Sonntag

Alle wichtigen Infos

Weitere Details zu Zeitplan, Meldeergebnis und Live-Stream finden Sie auf der Homepage des Veranstalters sowie im Meldeportal des DRV.

Wir freuen uns auf packende Rennen, spannende Duelle auf dem Elfrather See und ein Wochenende voller Gemeinschaft und Sportbegeisterung!