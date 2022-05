TV Beitrag: Ukrainische Nachwuchsruderer trainieren in Hannover

Ein TV-Team des NDR hat den ukrainischen Nachwuchsruderern in Hannover einen Trainingsbesuch abgestattet.

Insgesamt 26 Sportlerinnen und Sportler sowie acht Trainer und Funktionäre sind in der Jugendherberge in Hannover untergekommen und können sich bei lokalen Vereinen auf die Europameisterschaften im Mai in Italien vorbereiten. Das Ruder-Equipment konnte dabei größtenteils aus Spenden finanziert werden, das Boot hat der DRV-Partner, die Bootswerft Empacher, zur Verfügung gestellt. Riemen und Skulls wurden diese Woche von Concept2 direkt an die ukrainische Mannschaft übergeben. Und Einteiler im eigenen ukrainischen Design werden von DiBi erstellt.

„Wir freuen uns, dass wir das Junioren-Team auf ihrem Weg zur EM unterstützen können. Das Engagement der Hannoveraner Rudervereine, des LRV sowie der Stadt ist wirklich großartig. Dennoch sind wir auf weitere Spendengelder angewiesen, um die Ausgaben für den täglichen Bedarf und weitere Materialkosten abdecken zu können“, so Sportdirektor Mario Woldt.

Wer dem ukrainischen Team helfen möchte, kann dies also am besten in Form einer Spende tun (IBAN: DE06 2505 0180 0000 1238 62, SWIFT-BIC: SPKHDE2HXXX, Verwendungszweck "Spende Ukraine"). Der DRV wird diese dann entsprechend weiterleiten. Ansprechpartner in der DRV-Geschäftsstelle sind Mario Woldt und Susanne Bente (Buchhaltung).

Hier könnt ihr euch den kompletten Beitrag anschauen.

Auch der Deutschlandfunk hat über das Thema berichtet. Den Beitrag könnt ihr euch hier anhören.