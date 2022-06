U19-Lehrgang in Grünau in Vorbereitung auf die DJM

Am vergangenen Wochenende fand zur Vorbereitung der U19-Großboote auf die DJM in Köln ein U19-Lehrgang in Berlin-Grünau statt.

Anhand der U19-Rangliste und den Ergebnissen der Mittel- und Großbootrennen bei der Regatta in Duisburg hatte Junioren-Bundestrainer Adrian Bretting für den Skullbereich vier Doppelvierer (2 männlich/2 weiblich) benannt und Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland nach Berlin eingeladen. Ein weiterer weiblicher Doppelvierer, der zum Großteil in Berlin trainierte, konnte kurzfristig in das Trainingswochenende integriert werden.

Parallel dazu fand das Achter-Trainingswochenende der Regionalgruppe Nord-Ost statt. Hier lud Regionaltrainer Paul Zander insgesamt 36 Riemerinnen und Riemer ein.

Unterstützt wurden Bretting und Zander von sieben Trainer/-innen aus beteiligten Vereinen bzw. Landesverbänden. Zudem leitete DRV-Athletiktrainer Hendrik Bohnekamp mehrere Einheiten "Die Vereine, Landesverbände und der Bundesstützpunkt haben zudem Bootsmaterial zur Verfügung gestellt. Vielen Dank für die gesamte Unterstützung. Das Training mit Hendrik hatte eine hohe Qualität und war sicher noch einmal lehrreich für unser junges Team!", so Bretting.

Da zeitgleich eine Kanu-Landesmeisterschaft auf der Regattastrecke stattfand, musste das Team organisatorisch hin und wieder etwas umplanen. "Im Großen und Ganzen haben wir das aber gut hinbekommen und das Beste aus der Situation so gemacht", so Bretting, der mit dem Lehrgang sehr zufrieden war. "Solche Trainingswochenenden sind sehr wichtig, um den Athleten und Athletinnen in der U19-Altersklasse noch einmal etwas Input mit auf dem Weg geben zu können. Auch mit Blick auf die Rennen zur DJM in Köln. Besonders das Training in den Mannschaftsbooten kam vielerorts in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt recht kurz. Das spüren wir schon. Umso wertvoller sind diese Trainingswochenenden, um gemeinsam im Doppelvierer oder Achter zu trainieren."

Für die jungen Athletinnen und Athleten geht es nun darum, sich den letzten Feinschliff zu holen, bevor dann im Nachgang zur DJM in Köln die Nominierung für die U19-Nationalmannschaft für die Junioren-WM in Varese und den Baltic-Cup in Aarhus erfolgt. "Ich wünsche allen eine gute Vorbereitung und freue mich auf spannende Rennen in Köln", so Bretting.