U19-Weltmeisterschaften – Finals am Sonntag, 10. August 2025 (Trakai, Litauen)

Bei den U19-Weltmeisterschaften 2025 in Trakai unterstreicht das deutsche Team eindrucksvoll seine Breite und Leistungsstärke. Mit 10 A-Final-Teilnahmen ist Deutschland die am stärksten vertretene Nation in den Endläufen und liegt damit deutlich vor den nächsten Verfolgern Großbritannien und Italien (je 7). Diese Präsenz in nahezu allen Bootsklassen belegt die Tiefe des deutschen Talentpools: Viele junge Ruderinnen und Ruderer konnten sich schon jetzt auf höchstem internationalem Niveau behaupten und wichtige Erfahrungen für den weiteren Weg in den Leistungssport sammeln.

Auf den Mittelbahnen, modusbedingt den Positionen für die stärksten Boote aus den Vorläufen, sind vor allem die Teams aus Deutschland und Großbritannien stark vertreten. Mit insgesamt fünf Booten führt GER die Statistik klar an, dicht gefolgt von GBR mit vier Platzierungen. Dahinter folgen Usbekistan, Italien und USA mit jeweils zwei Setzungen, während andere Nationen wie Rumänien, Türkei, Tschechien, Polen, Griechenland, Irland und Spanien nur einmal in den Mittelbahnen auftauchen. Die Verteilung unterstreicht, dass Deutschland und Großbritannien bei der Talentfindung für den U19-Bereich die Nase vorn haben.

08:00 Uhr – JW2- (B-Finale): Das deutsche Juniorinnen-Zweier-ohne-Team will im B-Finale mit einer starken Platzierung die WM abschließen.

09:11 Uhr – JM2- (A-Finale): Die deutschen Junioren im Zweier ohne Steuermann treffen auf Griechenland, Großbritannien, Australien, die Türkei und Italien – ein enges Rennen um die Medaillen ist zu erwarten.

09:25 Uhr – JW4- (A-Finale): Der deutsche Juniorinnen-Vierer ohne Steuermann gilt als Medaillenkandidat gegen Polen, Rumänien, Italien, die USA und Großbritannien. Der deutsche Vierer muss seine Leistung der ersten 1000 m auch auf die dritten 500 m bekommen, um in den Medaillenkampf eingreifen zu können.

09:39 Uhr – JM4- (A-Finale): Deutschland im Vierer ohne Steuermann gegen Frankreich, Australien, Großbritannien, Italien und die USA – ein hochklassiges Duell. Nach souveränen Siegen im Vorlauf und Halbfinale will die Mannschaft im hochkarätigen Feld im Kampf um die Medaillen ein gehöriges Wörtchen mitsprechen.

09:53 Uhr – JW4x (A-Finale): Der Juniorinnen-Doppelvierer aus Deutschland trifft auf Großbritannien, Rumänien, Tschechien, Polen und Griechenland. In einem sehr ausgeglichenen Feld versuchen die vier deutschen Damen, vorn mitzumischen.

10:07 Uhr – JM4x (A-Finale): Der deutsche Junioren-Doppelvierer hat mit Slowenien, Polen, Italien, Rumänien und der Schweiz ein starkes Feld. Nach Siegen im Vorlauf und Halbfinale scheint sich Italien als größter Konkurrent herauszukristallisieren. Im engen Feld will die deutsche Mannschaft auf jeden Fall eine Medaille.

10:21 Uhr – JW2x (A-Finale): Der deutsche Juniorinnen-Doppelzweier gegen Irland, Ungarn, Griechenland, Großbritannien und Polen – alle Boote auf Augenhöhe.

10:36 Uhr – JM2x (A-Finale): Der deutsche Junioren-Doppelzweier gegen Niederlande, Ungarn, Irland, Griechenland und Italien – ein hochklassiges Rennen. Irland und Griechenland gelten bei den Experten als stärkste Gegner. Im Dreikampf wollen die deutschen Jungs keine Federn lassen.

10:50 Uhr – JW8+ (A-Finale): Im Juniorinnen-Achter steht Deutschland gegen Rumänien, Großbritannien, die USA, Italien und Australien am Start. Gelingt eine Leistungssteigerung, ist in dem engen Feld alles drin für das deutsche Auswahlboot.

11:04 Uhr – JM1x (A-Finale): Der deutsche Einerfahrer trifft auf die Topsculler aus den USA, Norwegen, Usbekistan, Österreich und Ungarn. Mads Schmied hat im Halbfinale seine Sprintstärke gezeigt, morgen ist der große Wurf in Reichweite.

11:35 Uhr – JM8+ (A-Finale): Der deutsche Junioren-Achter gegen Neuseeland, Rumänien, Großbritannien, Tschechien und Italien – traditionell eines der prestigeträchtigsten Rennen der WM. GBR ist favorisiert, aber der deutsche Achter wird angriffslustig ins Rennen gehen wollen.

Fazit: Deutschland ist in 10 von 12 Bootsklassen in den Finals vertreten und hat in mehreren Finals realistische Goldchancen. Es dürfte ein packender Finaltag werden – und der Zeitplan passt perfekt für einen spannenden Vormittag vor dem Livestream.