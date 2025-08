U19-Weltmeisterschaften in Trakai starten – DRV-Team bereit für die internationale Bühne

Am morgigen Mittwoch starten die World Rowing Under 19 Championships 2025 im litauischen Trakai. Insgesamt 594 Athletinnen und Athleten aus 47 Nationen gehen bei der wichtigsten internationalen Nachwuchsregatta des Jahres an den Start – darunter auch 12 DRV-Boote, die sich mit der Weltspitze messen wollen. Heute steht die Eröffnungsfeier ab 17:20 Uhr auf dem Programm.



Mit starken Meldefeldern – etwa 27 Boote im Frauen-Einer (JW1x), 26 im Männer-Einer (JM1x), 20 im Männer-Zweier ohne (JM2-) und 24 im Männer-Doppelzweier (JM2x) – verspricht die Regatta bereits in den Vorläufen spannende Rennen. Auch in den Großbooten wie dem Achter (JW8+, JM8+) wartet hochkarätige Konkurrenz: sechs Nationen haben Frauen-Achter gemeldet, neun den Männer-Achter.

DRV-Bundestrainer Paul Zander: „Unsere Athletinnen und Athleten haben in der nationalen Qualifikation und in der unmittelbaren WM-Vorbereitung starke Leistungen gezeigt. Die Mannschaft ist gut vorbereitet, hoch motiviert und weiß, was sie in Trakai erwartet. Wir freuen uns auf intensive Wettkämpfe auf höchstem Niveau und wollen in allen Bootsklassen unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.“