U23-Meisterschaft in Köln: Große Emotionen am Siegersteg

28,5 Grad am Nachmittag und nach anfänglichem leichten Seitenwind bei den letzten Entscheidungen spiegelglattes Wasser am Fühlinger See: Bei den deutschen Junioren- und Jahrgangsmeisterschaften, die seit Donnerstag (24. Juni 2022) in Köln stattfinden, wurden am Samstag bei guten Bedingungen die ersten Titel vergeben. In der U23 fielen bereits alle Entscheidungen. DRV-Präsident Moritz Petri und sein Stellvertreter Torsten Gorski blickten bei den Siegerehrungen überwiegend in besonders strahlende Gesichter. Eine Medaille oder gar ein Titel bei einer deutschen Meisterschaft, das zählt viel und setzte bei vielen Nachwuchs-Athleten große Emotionen frei.

Etliche Sportler sicherten sich mit ihrem guten Abschneiden auch ihren Rollsitz bei der U23-Weltmeisterschaft Ende Juli im norditalienischen Varese. „Die Arbeit der Nominierungskommission wird nicht so schwer werden, weil die Ergebnisse weitgehend wie erwartet waren und wir die Boote offenbar richtig zusammengesetzt haben“, sagte U23-Bundestrainer Marcus Schwarzrock kurz nach den Rennen. Er freute sich auch über eine Vielzahl von klaren Siegen: „Wenn viele Boote mit großem Abstand gewinnen, dann spricht das für gutes Niveau und lässt hoffen, dass wir auch international etwas bewegen können.“

Gleich zwei Titel zu sammeln, das war auf der Kölner WM-Regattabahn von 1998 nur wenigen Startern möglich. Dass Alexandra Föster (RC Meschede) sich im Frauen-Einer nach einem einsamen Rennen und zusammen mit Lena Siekerkotte (Kettwiger RG) auch im Doppelzweier den Titel sicherte, war angesichts ihrer guten Form und ihrer Favoritenstellung keine Überraschung. Siekerkotte holte ihren zweiten Titel mit dem Doppelvierer zusammen mit Johanna Debus, Lena Wölke und Rianne Lagerpusch (Kettwiger RG/Frankfurter RG Germania/SC Magdeburg).

Im Leichtgewichtsbereich krönte Cosima Clotten (Neusser RV) ihre Rückkehr nach einer längeren Verletzungspause mit den Meistertiteln im Einer und im Doppelvierer. Dort setzte Clotten sich zusammen mit Anna Händle (Würzburger RV Bayern) - die auch im Zweier ohne Steuermann zusammen mit Cecilia Sommerfeld (Neusser RV) siegte - Finja-Lara Rothhardt (Erster Kieler RC) und Rieke Hülsen (TSV Otterndorf) klar durch.

Schneider/Gündüz sorgen für Überraschung

Rothhardt/Hülsen hatten sich zuvor im Finale des Leichtgewichts-Doppelzweiers der Frauen überraschend mit dem zweiten Platz begnügen müssen. Der Start-Ziel-Sieg ging an Lea Schneider/Ayse Gündüz (Kettwiger RG/Ruder-Union Arkonia Berlin), die auf ihre starke Leistung in der olympischen Bootsklasse stolz sein konnten und nun auf einen WM-Start hoffen dürfen. Bei den U23-Männern setzten sich im leichten Doppelzweier die favorisierten Lokalmatadoren Moritz Volkmuth/Nikita Mohr (Hürther RG/RTCH Leverkusen) durch.

Auch bei den U23-Männern gab es Doppelmeister. Paul Berghoff (SC Magdeburg) gewann den Titel im Einer nach einem spannenden Rennen vor Alexander Finger (Berliner RC). Beide saßen dann auch im siegreichen Doppelvierer, den Tom Niklas Granitz, Berghoff, Oliver Holtz und Finger (Berliner RC, SC Magdeburg, Rostocker RC) bildeten. Bei der WM dürfte Berghoff ebenfalls im Vierer sitzen, der anerkannt stärkste Einer-Fahrer Jonas Gelsen (RC Nassovia Höchst) soll nach seiner Fingerverletzung, die einen Start in Köln verhinderte, für Varese rechtzeitig wieder fit werden.

Bei den Leichtgewichten durfte Nils-Maximilian von Bülow (RC Alemannia von 1866 Hamburg) besonders ausgiebig feiern. Er holte sich die Siege im Einer und im Zweier ohne Steuermann zusammen mit Aaron Wenk (Berliner RC) und wurde auch noch Zweiter im Doppelvierer.

Und noch eine Überraschung: Im Frauen-Zweier gingen Katerina Tkachenko/Luisa Schade (RC Potsdam) doch in Köln an den Start und holten auch den fest eingeplanten Titel. Anschließend ging es für beide direkt nach Berlin, wo sie bei den FINALS in der Hauptstadt 24 Stunden später erneut starten wollen.

Am Sonntag werden die Titel der U19 und U17 vergeben

Zum Abschluss des Kölner-Ruder-Festes stehen am Sonntag (26. Juni 2022) die Finals bei den Jahrgangsmeisterschaften der U19 und U17 an. Zwischen 9 und 18 Uhr gibt es volles Programm auf dem Fühlinger See. Sportdeutschland.tv übertragt wieder live.