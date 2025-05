U23-Ruder-Elite trifft sich zur Kleinbootüberprüfung in Hamburg-Allermöhe

Am Donnerstag, dem 29. Mai 2025, wird die Kleinbootüberprüfung der U23-Ruderinnen und Ruderer auf der Regattastrecke Hamburg-Allermöhe ausgetragen. Die Veranstaltung dient dem Deutschen Ruderverband (DRV) zur weiteren Sichtung und Leistungsbewertung der besten Nachwuchsathletinnen und -athleten im Kleinboot – dem Herzstück jeder individuellen Leistungsanalyse im Rudersport.

Rund 130 Sportlerinnen und Sportler aus dem gesamten Bundesgebiet werden in den verschiedenen Disziplinen an den Start gehen. Im Fokus stehen vor allem die Einerrennen sowie die Zweier ohne Steuermann bzw. Steuerfrau, da diese Boote im U23-Bereich traditionell als Grundlage für die Bildung der Nationalmannschaftsboote gelten.

Die Veranstaltung bietet den Trainerteams eine weitere Möglichkeit, die Entwicklung der Athletinnen und Athleten seit der 1. Kleinbootüberprüfung sowie der Deutschen Kleinbootmeisterschaft im April zu beurteilen. Neben der sportlichen Leistung zählen dabei auch technische Umsetzung, Renneinteilung und das Verhalten im Wettkampf.

Für viele Teilnehmende ist die KBÜ ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zur Nominierung für internationale Wettkämpfe, allen voran die U23-Weltmeisterschaften. Im nacholympischen Jahr wird es auch noch einige Verschiebungen geben, da einige Talente den direkten Weg in die A-Nationalmannschaft angehen.

Die Rennen beginnen am Freitagmorgen mit den Vorläufen, gefolgt von Zwischenläufen und den entscheidenden Finals zwischen 15:00 unf ca. 17:15 Uhr. Zuschauerinnen und Zuschauer sind an der Strecke in Hamburg-Allermöhe herzlich willkommen – Spannung und Spitzenleistungen sind garantiert.