Überraschend großes Meldeergebnis - Die internationale Wedau Regatta 2023

In Vorbereitung auf die internationale Wedau Regatta in Duisburg, hat der U23-Bereich unter U23-Bundestrainer Marcus Schwarzrock in den einzelnen Disziplinen an den verschiedenen Bundesstützpunkten ein zentrales Trainingswochenende durchgeführt. Schwerpunkt war das Training in den Großbooten mit Ausnahme des Leichtgewichtsbereich, wo das Mittelboot, die olympische Bootsklasse, der Doppelzweier, im Fokus stand. Das kommende Wochenende wird zeigen, ob die formierten Mannschaften dem erstaunlich großen Meldefeld mit hochkarätiger internationaler Beteiligung gewachsen sind. Außerdem wird es einen ersten Überblick über die Einordnung geben.

Der U23-Frauen-Riemenbereich hat sich vom 27.04.-01.05. in Rostock getroffen.

18 Sportlerinnen sowie zwei Steuerfrauen haben sich unter der Leitung von Karsten Timm (U23-Bundestrainer Frauen Riemen) und Guido Kutscher (U23-Stützpunkttrainer Potsdam) ein Wochenende lang auf das gemeinsame Achterfahren fokussiert. Durch die große Anzahl an Sportlerinnen war es möglich jeden Tag mit zwei Achtern aufs Wasser zu gehen.

Das Ziel war neben einer optimalen Mannschaftsfindung für Duisburg, selbstverständlich auch das Sammeln vieler gemeinsamer Bootskilometer und eine Abstimmung der Technik in der jeweiligen Mannschaft. Da immer zwei Achter auf dem Wasser waren, konnten nicht nur einige Einheiten im Sparring absolviert, sondern auch alle Belastungen gegeneinander gefahren werden. Das steigert natürlich die Motivation. Abseits des Wassers haben die U23-Riemerinnen neben Stabilisations-, Kraft- und Mobilisationstraining, auch Zumba tanzen dürfen.

Parallel dazu haben die U23-Skullerinnen unter Andreas Herdlitschke (U23-Bundestrainer Frauen Skull) in Berlin trainiert. Hier war das Ziel die Bildung von zwei Doppelvierern aus einem Kreis von acht Damen. Die Skullerinnen haben unter einer guten Atmosphäre hohe Umfänge trainiert und ihre Technik positiv weiterentwickelt. Um optimal für Duisburg vorbereitet zu sein, waren die Einheiten gespickt mit Serien, um verschiedene Geschwindigkeiten abzutesten bzw. bewerten zu können. Außerdem haben die U23-Skullerinnen in der darauffolgenden Woche ein weiteres individuelles Trainingswochenende zur Zweierbildung genutzt.

Am Bundesstützpunkt Dortmund hatte sich der Disziplinbereich U23-Männer-Riemen versammelt, um schwerpunktmäßig die Achter für die internationale Regatta in Duisburg vorzubereiten. Nach der langen Phase in den Kleinbooten konnte nun der Fokus wieder auf die Großbootdynamik gelegt werden. Friedrich Wilhelm Bücker, Alexander Weihe (beide U23-Stützpunkttrainer Dortmund) und Tim Grohmann (Bundesstützpunkttrainer BSP Dresden) haben insgesamt über 30 Sportler auf der Maßnahme betreut; 16 Ruderer und zwei Steuerleute aus dem U23-Bereich, ergänzt durch Ruderer der Dortmunder Trainingsgruppe. Trotz der teilweise durch Abiturklausuren verspäteten Anreise bei den Nachwuchsathleten, waren die Trainer sehr zufrieden. Es wurde sehr konzentriert gearbeitet und viele Erkenntnisse gewonnen. Man merkt, dass man jetzt mitten in der Wettkampfsaison angekommen ist und sich langsam leistungsstarke Mannschaftsboote herauskristallisieren. Auch Kräftigung und Gymnastik zwischen den Rudereinheiten mit U23-Physiotherapeutin Ann-Kathrin Sauer kamen nicht zu kurz. Ebenso wie die Skullerinnen, haben die Riemer ein weiteres Wochenende zur Vorbereitung der Vierer ohne Steuermann genutzt.

Zeitgleich haben sich die U23-Skuller mit Eric Johannesen (U23-Bundestrainer Männer Skull) in Ratzeburg getroffen. Insgesamt waren - ähnlich wie bei den Skullerinnen - acht Sportler zur Vorbereitung der Doppelvierer für die Regatta Duisburg vor Ort. „Das Training konnte nach Plan durchgezogen und viele gemeinsame Bootkilometer gesammelt werden. Die Abschlussbelastung am Sonntag hätte besser sein können, aber insgesamt zeigt sich der Bereich auf einem guten Niveau und die Sportler freuen sich darauf sich in Duisburg im Doppelzweier und Doppelvierer international messen zu können“, so das Resümee von Eric Johannesen.

Der Disziplinbereich U23 Frauen und Männer Leichtgewicht hat sein Trainingswochenende unter Frank Decker (U23-Bundestrainer Frauen Leichtgewicht und Heiner Schwartz (verantwortlicher Bereichstrainer Männer Leichtgewicht in Essen abgehalten. Auch hier haben sich acht Sportler:innen mit dem Ziel mögliche Doppelzweierkombinationen für die Int. Wedau Regatta in Duisburg vorzubereiten getroffen. Die Teilnehmer:innen haben fokussiert und motiviert gearbeitet. Die Wechsel der Besetzungen haben gut funktioniert; es gab kaum Anpassungsprobleme. Erfreulich war das insgesamt gute rudertechnische Niveau der Skuller:innen. Auch die Grundstimmung in den jeweiligen Mannschaften war sehr gut - es wurde sogar ein gemeinsamer Grillabend organisiert, der das Team weiter zusammenschweißte.

Marcus Schwarzrock, der bei einigen Maßnahmen zugegen war, freut sich auf das Regattawochenende: „Wir sind am Anfang des Selektionsprozesses zur Bildung der U23-Nationalmannschaft und erwarten, dass uns Duisburg einen ersten Überblick über den Stand der Leistung - v.a. auch im internationalen Kontext - verschafft!“