Uwe Bender fehlt dem DRV aus gesundheitlichen Gründen

Bundestrainer Uwe Bender steht aus gesundheitlichen Gründen einstweilen für seine Tätigkeit im Bereich Männer Riemen nicht mehr zur Verfügung. „Uwe hat große Verdienste um das deutsche Rudern erworben. Aus unserer Sicht muss seine Gesundheit nun aber vor der Trainingsarbeit stehen“, sagt DRV-Sportdirektor Mario Woldt. Wer Benders Aufgaben in der Betreuung des Deutschland-Achters übernehmen wird und welche weiteren Schritte in der Aufgabenübernahme anhängig sind, werde sich in den kommenden Tagen und Wochen klären.

Bereits im November war die Disziplinleitung Männer Riemen am Bundesstützpunkt Dortmund an Sabine Tschäge übergegangen. Uwe Bender hatte die Betreuung des Deutschland-Achters 2017 übernommen. Unter seiner Leitung wurde das Boot dreimal Welt- und viermal Europameister und gewann 2021 in Tokio die olympische Silbermedaille. Zuvor war Bender als Trainer bereits Weltmeister mit dem Leichtgewichts-Männer-Vierer geworden.