UWV der A-Nationalmannschaft erfordert eine neue Planung

Die zweite UWV der A-Nationalmannschaft wird im August nicht in Ratzeburg stattfinden. Nachdem die UWV der U23-Nationalmannschaft einige Woche vorher bereits nach München verlegt wurde, folgte nun die Absage für die UWV der A-Mannschaft.

Durch Verzögerungen im Umbau der Akademie in Ratzeburg kann noch kein Trainingslager in diesem Jahr in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften stattfinden. Das Leistungszentrum befindet sich derzeit im umfänglichen Umbauten. Die Modernisierung besteht aus einer Vielzahl von Gewerken, die aufeinander aufbauen und sich gegenseitig bedingen. Aufgrund von verschiedenen Engpässen verläuft der Umbau langsamer als geplant.

„Diese Information stellt uns natürlich vor Herausforderungen, aber wir sind flexibel und werden eine Lösung finden“, versichert Sportdirektor Mario Woldt.

Das gesamte Team arbeitet jetzt an der Umdisponierung der UWV an einen anderen Ort und wird hierfür zeitnah eine gute Alternative finden.