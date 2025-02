Vera Hemb verlässt Deutsche Ruderjugend – Sina Burmeister übernimmt als DRV-Vorständin Jugend

Nach über acht Jahren verlässt Vera Hemb auf eigenen Wunsch den Deutschen Ruderverband um sich neuen Herausforderungen zu stellen. 2016 startete sie ihre Arbeit im Jugendsekretariat der Deutschen Ruderjugend und trat in die großen Fußstapfen von Annegret Gabriel. Von Anfang an war Vera Hemb mit viel Einsatz und Kreativität maßgeblich an der Planung und Umsetzung vieler Projekte beteiligt. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf dem Bereich „Prävention interpersoneller Gewalt“, den sie sowohl konzeptionell, als auch als Ansprechpartnerin gewissenhaft gestaltet hat. 2023 übernahm sie die Aufgabe als Jugendsekretärin von Marcel Sura und war fortan für die Leitung des Jugendsekretariats zuständig. Dazu gehörten unter anderem auch Highlights wie die Umsetzung des Jugendrudertags in Hamburg und des Olympia-Camps in Paris im vergangenen Jahr.

Die Deutsche Ruderjugend und der Deutsche Ruderverband danken Vera Hemb von Herzen für ihren jahrelangen Einsatz im Jugendrudersport und wünschen ihr beruflich und privat alles Gute!

Im Zuge der DRV-Strukturreform, die eine hauptamtliche Verbandsleitung vorsieht, konnte nun auch die dritte Vorstandsposition erfolgreich besetzt werden. Sina Burmeister wird ab dem 1. März 2025 als DRV-Vorständin Jugend die Leitung des Jugendbereichs übernehmen und damit auch die Aufgaben der Jugendsekretärin weiterführen. Mit einem Masterabschluss in Sportwissenschaften und vielseitiger Erfahrung – unter anderem als Referentin eines Landessportbundes sowie zuletzt als Nachwuchstrainerin im Rudersport – bringt Sina Burmeister hervorragende Qualifikationen für diese verantwortungsvolle Position mit.

Das Präsidium des Deutschen Ruderverbandes und der Vorstand der Deutschen Ruderjugend freuen sich sehr darüber, Sina Burmeister für die spannende Aufgabe gewonnen zu haben und wünschen ihr viel Erfolg für ihre neue Tätigkeit.