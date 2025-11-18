Vereins-Newsletter: Förderungen und Vorteile für DRV-Vereine
Der Deutsche Ruderverband informiert seine Mitgliedsvereine regelmäßig über wichtige Förderprogramme und exklusive Vorteile – so auch im aktuellen Vereins-Newsletter, den Vereine intern weiterleiten oder an Mitglieder verteilen können. Eine Auswahl der wichtigsten Themen aus dem Oktober-Newsletter:
⸻
Sportmilliarde: Jetzt Förderung für Vereinsbauten sichern
Über die „Sportmilliarde“ können Kommunen umfassende Modernisierungen von Sportstätten einreichen – auch wenn sie im Vereinseigentum stehen .
Vereine sollten daher frühzeitig das Gespräch mit ihren Bürgermeister:innen und Verwaltungen suchen.
Frist zur Interessenbekundung: 15. Januar 2026.
⸻
FINN Auto-Abo: Exklusiver DRV-Preisvorteil
DRV-Vereine und Mitglieder erhalten über FINN besonders günstige Konditionen für Vereinsfahrzeuge, Kombis oder E-Autos .
Rundum-sorglos, flexibel, volldigital – und bis zu 2.334 € günstiger bei Jahresverträgen.
⸻
Amazon Business: Günstiger einkaufen
Ab 1. November 2025 profitieren Vereine von einer neuen DRV-Partnerschaft mit Amazon Business :
• 50 % Rabatt auf Business Prime im 1. Jahr
• 10 % Rabatt auf Amazon Eigenmarken
• Bis zu 15 % Zusatzrabatt in wichtigen Kategorien
• 1.500 € Kreditrahmen
Die Nutzung ist für DRV-Vereine kostenfrei.
⸻
FLEXVIT® Trainingsbänder: 10 % Rabatt
Mit FLEXVIT kooperiert der DRV erstmals mit einem deutschen Premium-Hersteller für Widerstandsbänder .
Mit dem Code DRV10 erhalten Vereine und Mitglieder 10 % Rabatt auf hochwertige Trainingsbänder – ideal für Kraft- und Präventionstraining im Rudern.
⸻
Tipp: DRV-Vereins-Newsletter abonnieren
Der DRV-Vereins-Newsletter liefert regelmäßig exklusive Angebote, Förderinfos und Service-Themen.
Vereine können ihn über SAMS → Verband → News & Abos abonnieren und intern weiterleiten – damit alle Mitglieder profitieren.