Vereins-Newsletter: Förderungen und Vorteile für DRV-Vereine

Der Deutsche Ruderverband informiert seine Mitgliedsvereine regelmäßig über wichtige Förderprogramme und exklusive Vorteile – so auch im aktuellen Vereins-Newsletter, den Vereine intern weiterleiten oder an Mitglieder verteilen können. Eine Auswahl der wichtigsten Themen aus dem Oktober-Newsletter:

⸻

Sportmilliarde: Jetzt Förderung für Vereinsbauten sichern

Über die „Sportmilliarde“ können Kommunen umfassende Modernisierungen von Sportstätten einreichen – auch wenn sie im Vereinseigentum stehen .

Vereine sollten daher frühzeitig das Gespräch mit ihren Bürgermeister:innen und Verwaltungen suchen.

Frist zur Interessenbekundung: 15. Januar 2026.

⸻

FINN Auto-Abo: Exklusiver DRV-Preisvorteil

DRV-Vereine und Mitglieder erhalten über FINN besonders günstige Konditionen für Vereinsfahrzeuge, Kombis oder E-Autos .

Rundum-sorglos, flexibel, volldigital – und bis zu 2.334 € günstiger bei Jahresverträgen.

⸻

Amazon Business: Günstiger einkaufen

Ab 1. November 2025 profitieren Vereine von einer neuen DRV-Partnerschaft mit Amazon Business :

• 50 % Rabatt auf Business Prime im 1. Jahr

• 10 % Rabatt auf Amazon Eigenmarken

• Bis zu 15 % Zusatzrabatt in wichtigen Kategorien

• 1.500 € Kreditrahmen

Die Nutzung ist für DRV-Vereine kostenfrei.

⸻

FLEXVIT® Trainingsbänder: 10 % Rabatt

Mit FLEXVIT kooperiert der DRV erstmals mit einem deutschen Premium-Hersteller für Widerstandsbänder .

Mit dem Code DRV10 erhalten Vereine und Mitglieder 10 % Rabatt auf hochwertige Trainingsbänder – ideal für Kraft- und Präventionstraining im Rudern.

⸻

Tipp: DRV-Vereins-Newsletter abonnieren

Der DRV-Vereins-Newsletter liefert regelmäßig exklusive Angebote, Förderinfos und Service-Themen.

Vereine können ihn über SAMS → Verband → News & Abos abonnieren und intern weiterleiten – damit alle Mitglieder profitieren.



