Vereinsentwicklertagung – Sportvereine der Zukunft am 08.11.2025 in Karlsruhe

Wie sehen Sportvereine der Zukunft aus? Welche Strukturen, Ideen und Impulse braucht es, damit Vereine auch in den kommenden Jahren attraktiv für Mitglieder, Ehrenamtliche und Partner bleiben? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Vereinsentwicklertagung des Deutschen Ruderverbandes, die am 8. November 2025 in Karlsruhe stattfindet.

Die Tagung richtet sich an Vereinsvorstände, Geschäftsführer, Ehrenamtliche und alle, die Verantwortung in der Vereinsarbeit übernehmen. Neben praxisnahen Impulsen gibt es Raum für Austausch, Diskussion und die Entwicklung neuer Perspektiven für die Vereinsarbeit.

Neue Impulse, innovative Ansätze und ein gemeinsamer Austausch – jetzt anmelden! Unsere Sprecher Stefan Kermas und Rusanna Gaber setzen neue Impulse.

Stefan Kermas

„Mehr Pfirsich, weniger Pyramide - So gelingt Vereinsentwicklung heute“

Vereine brauchen heute mehr als nur Hierarchie und Tradition. Stefan Kermas, ehemaliger Herren-Hockeybundestrainer, zeigt auf, wie Vorstände, Manager:innen und Ehrenamtliche gemeinsam Strukturen schaffen, die dynamischer, menschlicher – eben mehr „Pfirsich“ als starre Pyramide – funktionieren. Und wie gute Zusammenarbeit und frisches Storytelling euren Verein für neue Mitglieder und Sponsoren attraktiv machen.

Rusanna Gaber

„Gen Z und Baby Boomer: Potenzialzielgruppen für die Vereinsarbeit“

Rusanna Gaber präsentiert die Ergebnisse der Sinusstudie und transferiert diese in den Sport. Wie ticken die unterschiedlichen Milieus? Welche Werte und Lebenswelten zählen für sie? Wie erreichen wir sie im Sport und Ehrenamt?

Mit dieser Tagung möchte der DRV Vereinen konkrete Werkzeuge an die Hand geben, um zukunftsfähige Strukturen zu entwickeln und den gesellschaftlichen Wandel aktiv mitzugestalten. Neben den Vorträgen der Referentinnen und Referenten erwartet die Teilnehmenden ein vielseitiges Programm mit Workshops und Diskussionsrunden.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich – sichern Sie sich Ihren Platz und gestalten Sie die Vereinsarbeit von morgen aktiv mit!