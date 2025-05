Volle Kraft voraus Richtung Bled – Die Euro Masters Regatta ruft!

Während die Ruderszene in Deutschland vom Ausfall des DRV-Masters Championats in Werder (Havel) enttäuscht ist, öffnet sich eine großartige Gelegenheit, um das eigene Leistungsniveau für die World Rowing Masters Regatta in Banyoles zu bestimmen: Die Euro Masters Regatta in Bled – das europäische Highlight für alle Masters. Und ihr könnt dabei sein!

Mehr als 1.000 Ruderer aus über 30 Ländern sind es bereits. Über 3.400 Rollsitze wurden aktuell gemeldet – und täglich werden es mehr. Vom 19. bis 22. Juni 2025 verwandelt sich der Bleder See wieder in ein internationales Zentrum des Masters-Ruderns. Egal ob ihr um Medaillen kämpft oder einfach die wunderbare Atmosphäre und Natur Sloweniens genießen wollt – Bled wird ein Saisonhöhepunkt.

Warum Bled?

Weil kaum ein Ruderrevier schöner ist. Der kristallklare See, umrahmt von den Julischen Alpen, die berühmte Inselkirche im Wasser und die Burg hoch oben auf dem Felsen – hier wird jede Regatta zum Gänsehautmoment. Moderne Infrastruktur, kurze Wege, zahlreiche Hotels und Restaurants direkt am Wasser machen deinen Aufenthalt angenehm und besonders.

Ein Standort mit Perspektive:

Wer nach vorne blickt, sollte wissen: 2026 findet in Bled die World Rowing Masters Regatta statt. Die Euro Masters 2025 ist also nicht nur ein Top-Event für sich, sondern auch die perfekte Generalprobe, um Strecke, Abläufe und Bedingungen frühzeitig kennenzulernen – im echten Wettkampfmodus, vor internationalem Publikum.

Du brauchst ein Boot? Kein Problem: Renommierte Bootsbauer wie Filippi und Swift Racing stellen topausgestattete Boote zur Verfügung. Alle Infos findest du auf www.bledrowing.com.

Das darfst du nicht verpassen:

Spannende Rennen auf höchstem Niveau

Legendäre Masters Party am Freitag, 20. Juni – mit Live-Musik und bester Stimmung

am Freitag, 20. Juni – mit Live-Musik und bester Stimmung Internationale Begegnungen mit Gleichgesinnten aus fünf Kontinenten

Eine einmalige Kulisse, die Sport, Urlaub und Erlebnis miteinander verbindet

Und: Die ideale Vorbereitung auf die WRMR 2025 in Banyoles und die WRMR 2026 in Bled

Die Regatta in Bled wird von Bled Rowing zusammen mit Regatta München realisiert und nach den gewohnt hohen Standards der Euro Masters Regatta umgesetzt.

Meldet jetzt – noch bis zum 21. Mai 2025 18 Uhr! Hier geht’s direkt zur Meldung.

Liebe Masters aus Deutschland: Sicher habt ihr euch auf Werder gefreut, aber jetzt wartet Bled auf euch!