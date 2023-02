Voller Erfolg in Hamburg - 1.DRV Indoor-Marathon Championat & Ergo-Marathon

Nach drei Jahren Corona bedingter Pause hat der Ergo-Marathon am 25. Februar 2023 wieder live in Hamburg stattgefunden und wurde dabei zugleich als 1. DRV Indoor-Marathon Championat ausgetragen.

Viele der 35 Startenden haben für ihre Teilnahme an diesem neuen DRV-Format weite Anfahrten in Kauf genommen - mit Köln im Westen, München im Süden, Dresden im Osten und Kiel im Norden waren alle Himmelsrichtungen vertreten - um sich gemeinsam dieser endlos langen Herausforderung auf dem Ruderergometer zu stellen. Das neue DRV-Format hat im denkmalgeschützten und charmanten Ambiente eines großzügigen Tanzsaals im 5. Stock der Hamburger Speicherstadt mit Blick auf den Hamburger Binnenhafen stattgefunden. Organisiert wurde das Ganze von Björn Schulze-Gülich, der mit seiner RUDEREI parallel zum DRV Indoor-Marathon Championat diesen Wettkampf auch online und für Staffeln geöffnet hat (die in einem separaten Ranking erfasst wurden), was von vielen weiteren Startenden in der ganzen Bundesrepublik mit großer Begehrung aufgenommen wurde.

Solch eine Distanz setzt bei den Startenden Gefühle frei, die bei vielen vorher im Verborgenen lagen. Die einen kämpften offensichtlich, die anderen haben still gelitten, die nächsten waren laut am Fluchen. Umso befreiter war nachher die Freude, es geschafft zu haben. Angefeuert von ihren Fans, Mitstreitenden, Zuschauern und fleißigen Helfern, die Schulze-Gülich ebenfalls an den Start gebracht hat, haben alle Teilnehmenden die Marathondistanz erfolgreich absolviert und können stolz auf ihre Leistung sein.

Eine besondere Unterstützung war die professionelle Moderation von Sebastian Franke, der sich bestens auf sein Teilnehmerfeld vorbereitet hatte und neben der unterhaltsamen Musikbegleitung alle Beteiligten über das Geschehen "auf der Strecke" auf dem Laufenden hielt. Ein großes Dankeschön geht auch an Concept2, dem offiziellen Partner des DRV, für das Stellen der Ergometer. Gestartet wurde in zwei Blöcken und jeweils so zeitversetzt, dass sich alle Startenden eines Blocks mehr oder weniger zeitgleich über die letzten Kilometer gekämpft haben und gemeinsam angefeuert werden konnten, Gänsehautfeeling beim Schlussspurt inklusive. Ein besonderes Highlight war dabei der Zieleinlauf von Bodo Engelke, der mit über 80 Jahren der mit großem Abstand älteste Teilnehmer war. Auch Benjamin Reuter, der amtierende Weltbester seiner Klasse (Male, Heavyweight, 40-49), hat sich erneut dieser Herausforderung gestellt.

"Ich bin total begeistert. Dieses Format müssen wir weiter ausbauen und vorantreiben", so Axel Eimers, der neue stellvertretende Vorsitzende des DRV, der allen Teilnehmenden die DRV-Medaillen und -Urkunden bei der Siegerehrung überreichte und sie für die enorme Leistung beglückwünschte.

Nach dem Marathon ist vor dem Marathon. Und so beginnen direkt schon die Planungen für das 2. DRV Indoor-Marathon Championat, dass am 24.02.2024 erneut in Hamburg ausgetragen wird. Björn Schulze-Gülich und Axel Eimers haben schon viele Ideen und treffen sich in Kürze für das weitere Vorgehen. Dann heißt es wieder: "Lasst die Ketten glühen!"