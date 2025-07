Vom Regattaplatz ins Büro: Ole Schultz verbindet Studium und Rudersport

Seit dem 23. Juni unterstützt Ole Schultz aus Celle das Team der Geschäftsstelle des Deutschen Ruderverbandes im Rahmen eines achtwöchigen Praktikums. Der 21-Jährige studiert Sport- und Gesundheitsmanagement an der Dr. Buhmann Akademie in Hannover. Im zweiten Semester steht dort ein Pflichtpraktikum an – für Ole war sofort klar, dass er dabei seinen Kindheitssport, das Rudern, einbinden möchte.

Der Fokus des Praktikums liegt zwar weniger auf dem sportlichen Training, sondern vielmehr im kaufmännischen Bereich. Doch wer könnte das besser vereinen als der Verband, der den Rudersport in Deutschland organisiert?

„Ich wollte meine damalige Leidenschaft mit der kaufmännischen Welt verbinden und stieß auf den Hauptakteur für das Rudern“, erklärt Ole. Zwar bleibt im Studium kaum Zeit, selbst ins Boot zu steigen – doch durch das Praktikum hofft er, das Regattaleben sowie die organisatorischen Abläufe dahinter wieder hautnah miterleben zu können.

Mit der Kombination aus Büroarbeit und der aktiven Unterstützung bei Veranstaltungen wie Regatten und dem Bundeswettbewerb in München sammelt er wertvolle Erfahrungen – sowohl für sein Studium als auch für seinen persönlichen Weg zurück zum Rudersport.

Herzlich willkommen im Team, Ole!