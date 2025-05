Vom Ruderkurs an der Universität über die Deutsche Hochschulmeisterschaft zu den World University Games?

Was sich zunächst nach einem surrealen Traum anhört, wird in diesem Jahr für 60 Studierende tatsächlich wahr: diejenigen, die an ihrer Universität gerade erst das Rudern neu gelernt haben, dürfen „olympische Luft“ schnuppern und Teil der internationalen Spitzensportregatta der Rhein-Ruhr 2025 FISU World University Games sein.

Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband und die Universität Duisburg-Essen richten zeitgleich zu den Ruderwettkämpfen der FISU Games auf der Regattastrecke Wedau in Duisburg eigene Titelkämpfe aus. 12 gesteuerte Gig- Doppelvierer nehmen an der „adh-Open Novice Four“ teil, für die sich die Teams auf der diesjährigen Hochschulmeisterschaft (DHM) qualifizieren können. Gemeinsam mit der Elite des studentischen Rudersports wird in Duisburg das schnellste Nachwuchs-Team gesucht.

Seit Jahren zeigt das Hochschulrudern in Deutschland, dass mit Motivation und Engagement eine Sportart auch dann professionell und leistungsorientiert gelernt und gelebt werden kann, wenn man sie erst als Studierender und nicht schon in der Jugend lernt. Jahr für Jahr treten auf der DHM hunderte Ruderneulinge professionell gegeneinander an und werden durch dieses Format an den Leistungssport herangeführt. Die Uni-Teams leisten hierbei eine unglaubliche Arbeit für das Rudern in Deutschland. Als möglichen Quereinstieg in den Ruder-Leistungssport werden an den Hochschulen die Grundlagen gelegt und die Studierenden für das Rudern begeistert.

Dieser Idee, junge Menschen für den Leistungssport zu begeistern, wird in diesem Jahr auf besondere Art und Weise Rechnung getragen. Dank der finanziellen und materiellen Unterstützung durch die Ruderwerkstatt GmbH und die Ruder-Club Deutschland e.V. Stiftung Rudern wird den jungen Studierenden die Teilnahme am weltweit größten studentischen Multisportevent ermöglicht. Vielleicht ist diese Regatta bei den Rhein-Ruhr 2025 FISU World University Games für die eine oder den anderen Studierenden der erste Schritt, sich einen olympischen Ruder-Traum aufzubauen…

Für die „adh-Open Novice Four“ am 27.07.2025 qualifizieren sich die 12 schnellsten Mixed-Doppelvierer der Novice-Nachwuchswettkämpfe der DHM 2025 in Krefeld (04.- 06.07.25). Die Ausschreibung zur adh-Open ist auf www.adh.de veröffentlicht, weitere Informationen zu den FISU Games sind auf www.rhineruhr2025.com zu finden.