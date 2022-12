Vom Tennis zum Rudern - Marie-Charlot Lonnemann vervollständigt das Team Marketing & Kommunikation des DRV

Das Quartett des Marketing- und Kommunikations-Bereiches des Deutschen Ruderverbandes ist vollzählig. Seit dem 01.12.2022 ergänzt Marie-Charlot Lonnemann als Referentin für Marketing das Team.

Seit die 24-jährige laufen kann, steht sie auf dem Tennisplatz. Da ist es nicht verwunderlich, dass sie Ihre Schulzeit im Sportinternat in direkter Nachbarschaft zum DRV in Hannover verbracht hat. Direkt im Anschluss hat die gebürtig aus Vechta Stammende ihren Bachelor in Eventmanagement an der Fachhochschule des Mittelstandes in Hannover begonnen. Im Rahmen dieses Studiums hat Marie-Charlot ein Praktikum bei der Deutsch-Irischen Industrie- und Handelskammer in Dublin in der Marketingabteilung absolviert.

Ihre akademische Laufbahn wird mit Ihrem Masterstudium in „International Sports Management“ in Valencia abgerundet.

Erfahrungen in Marketing & Kommunikation konnte Marie-Charlot bereits beim schwedischen Sport Streaming Anbieter Solidsport sammeln. Sie war in ihrer Tätigkeit für den deutschsprachigen Raum verantwortlich.

„Ich freue mich, meine Erfahrungen auch aus einer anderen Sportart mit einbringen zu können und Neues lernen zu dürfen. Mein Ziel ist es, das Marketing mit dem neugeformten Team im Deutschen Ruderverband wieder nach vorne zu bringen, innovativ und modern zu gestalten und die vielen Optionen auszuschöpfen.“, so Marie-Charlot.

Wir heißen Marie-Charlot hiermit herzlich Willkommen an Bord und freuen uns auf die Zusammenarbeit!