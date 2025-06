Von Alicante nach Hannover – Ana Bernabeau Garcia unterstützt die DRV-Geschäftsstelle als Praktikantin

Seit dem 10. Juni unterstützt Ana Bernabeau Garcia aus Spanien das Team der Geschäftsstelle des Deutschen Ruderverbandes. Die 20-Jährige kommt aus Alicante und studiert „Law & Administration“. Da der Prüfungszeitraum an ihrer Universität in diesem Jahr ungewöhnlich früh lag, wollte Ana die freie Zeit sinnvoll nutzen und entschied sich für ein Praktikum in Deutschland mit Bezug zur Verwaltung.

„Ich wollte etwas machen, das mit meinem Studium zu tun hat, aber auch mit dem Rudern, weil ich diesen Sport früher intensiv betrieben habe“, erzählt Ana. Die Verbindung zum Rudern blieb: In Spanien ist sie als Trainerin im Kinder- und Breitensport aktiv und betreut dort auch ein Boote mit Krebsüberlebenden.

Dass sie sich für Deutschland entschieden hat, ist kein Zufall. „Als ich das erste Mal hier war, habe ich mich in das Land verliebt – und auch in die Sprache. Deswegen wollte ich unbedingt Deutsch lernen, aber es ist wirklich schwer“, sagt sie mit einem Lächeln. Seit zwei Jahren lernt Ana bereits Deutsch, auch mit Hilfe der Sprachschule direkt gegenüber ihrer Wohnung in Spanien.

Während ihres Praktikums wohnt sie in Hannover bei der Rudergemeinschaft Angaria Hannover – und darf dort auch selbst wieder ins Boot steigen: „Das freut mich sehr, denn Rudern ist nach wie vor ein wichtiger Teil meines Lebens.“

Herzlich willkommen im Team, Ana!