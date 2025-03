Von der Regattastrecke auf die Loipe – Kathrin Marchands dritte Karriere

Kathrin Marchand hat eine außergewöhnliche sportliche Reise hinter sich: Zweimal nahm sie als Ruderin an den Olympischen Spielen teil, nach einem Schlaganfall kämpfte sie sich zurück und startete bei den Paralympics in Paris. Doch damit nicht genug – jetzt hat sie den Wintersport für sich entdeckt und sich in Rekordzeit für die Para-WM im Skilanglauf qualifiziert. Ihr großes Ziel: die Paralympischen Winterspiele.

