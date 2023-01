Von Kodolitsch gibt Vorstandsamt auf, bleibt dem Rudersport aber treu

Viele Jahre war Katharina von Kodolitsch im Namen des Deutschen Ruderverbandes auf der Rudersportbühne unterwegs. Jetzt ist die Hamburgerin zurückgetreten. Das wurde in der ersten Präsidiumssitzung des Jahres bekanntgegeben. „Mich hat die Nachricht sehr traurig gestimmt. Ich habe die Zusammenarbeit mit Katharina sowohl auf fachlicher als auch auf menschlicher Ebene sehr geschätzt. Der DRV hat ihr viel zu verdanken.“, erklärt der Vorsitzende, Moritz Petri.

Nachdem von Kodolitsch beim Rudertag 2016 in Essen zunächst ins Präsidium als Vorsitzende des Fachressorts Verbandsentwicklung & Vereinsservice gewählt wurde, konnte sie ihre Erfahrung nutzen und wurde 2021 am Rudertag in Schweinfurt als erste Frau in den DRV-Vorstand gewählt.

Neben dem Amt der stellvertretenden Vorsitzenden des DRV hat Katharina sich an vielen weiteren Stellen im Rudern und darüber hinaus eingebracht. Sie ist nicht nur die Präsidentin des Hamburger Sportbundes sondern auch in die Rowing for All Commission von worldrowing berufen. Diese Ämter behält sie auch weiterhin und bleibt damit ein wertvolles Mitglied unserer Ruderfamilie. „Es freut mich, dass Katharina dem Rudersport treu bleibt und ihre Erfahrungen weiterhin beim DOSB und worldrowing weitergibt. Hier freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit.“, so Petri.

Als Reaktion auf den Rücktritt von von Kodolitsch hat das Präsidium den Vorsitzenden des Fachressorts Breitensport & Para Rudern, Axel Eimers, bis zum kommenden Rudertag 2024 in Halle/Saale als ihren Nachfolger zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt.

Der 51-jährige Unternehmer ist kein Unbekannter. Nachdem er jahrelang für die Deutsche Ruderjugend tätig war, wurde Eimers 2021 beim Rudertag in Schweinfurt ins Präsidium gewählt.

Moritz Petri ist erleichtert: „Ich bedanke mich sehr herzlich bei Axel, dass er sich in dieser schwierigen Situation bereit erklärt hat, das Amt so kurzfristig zu übernehmen.“

Schon beim DRV-Trainerkongress an diesem Wochenende tagt der Vorstand in der neuen Konstellation erstmals gemeinsam und wird so die Weichen für die neue Zusammenarbeit stellen.

Der Deutsche Ruderverband bedankt sich bei Katharina von Kodolitsch für das außerordentliche Engagement als stellvertretende Vorsitzende. In unserer Ruderfamilie bleibt Katharina ein hoch geschätztes Mitglied und wir freuen uns auf ihren weiteren Einsatz an anderer Stelle.