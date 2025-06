Vorbericht: 56. Bundeswettbewerb in München

Nach 1995, 2009, 2011, 2018 und 2019 sind wir wieder zu Gast in München und freuen uns vom 26.-29.06.2025 den 56. Bundeswettbewerb auf der Olympia Regattastrecke in Oberschleißheim durchzuführen. Zum Meldeschluss wurden insgesamt 1.033 Aktive in insgesamt 430 Booten gemeldet. Ein großes Dankeschön geht schon jetzt an den Ausrichter, das Team von Regatta München, die uns und die Bundesländer willkommen heißen werden.

Der Bundeswettbewerb ist in drei verschiedene Sportwettbewerbe unterteilt. Am Freitag rudern alle Teilnehmenden in der Langstrecke über eine Distanz von 3000 Metern inkl. einer Wende. Am Samstag findet der Allgemeine Sportwettbewerb statt, bei dem verschiedene allgemeinathletische Übungen an Land absolviert werden müssen. Den Abschluss der Veranstaltung bildet die Bundesregatta, bei der die Aktiven über die Distanz von 1000 Metern rudern müssen. Die Ergebnisse der Langstrecke am Freitag dienen dabei der Grundlage für die Startreihenfolge am Sonntag.

Für alle drei Teilwettbewerbe finden getrennte Wertungen und Siegerehrungen statt, um jeweils die beste Ruderjugend in den Disziplinen zu ermitteln. Aus den drei Wertungen ergibt sich die beste Nachwuchsauswahl der Landesverbände und damit der Sieger des Bundeswettbewerbs.

Das Team von Regatta München freut sich auf die Veranstaltung und steckt aktuell in den letzten Vorbereitungen. Vor gut einem Jahr begannen die Planungen für diese große Veranstaltung. Neben ausreichend Helfer:innen und Verpflegung musste auch die Unterbringung der über tausend Teilnehmenden und ihrer Trainer:innen in Turnhallen der Landeshauptstadt München organisiert und geplant werden. Die Teams sind aber hochmotiviert und spätestens wenn die Ruderjugenden am Donnerstag Abend bei der Eröffnungsfeier ihre Schlachtrufe präsentieren, sind wieder Gänsehautmomente angesagt und jeder Stress sollte bei allen Beteiligten abfallen.

Besucher sind an allen Tagen herzlich Willkommen. Der Eintritt ist frei.

Die Tribüne der Regattastrecke steht aufgrund von Bedenken bezüglich des Brandschutzes seitens der Stadt München nicht zur Verfügung. Die spannenden Rennen können jedoch von der Naturtribüne verfolgt werden.

Wir wünschen allen eine gute Anreise nach München!

Alle Informationen, wie das Meldeergebnis, die Zeitpläne und Lagepläne können der BW-Seite auf rudern.de entnommen werden.

Zeitplan:

Donnerstag ab 17:30 Uhr Eröffnungsfeier

Freitag ab 8:30 Uhr Langstreckenwettbewerb über 3000m

Samstag ab 8:00 Uhr Allgemeiner Sportwettbewerb

Sonntag ab 8:00 Uhr: Bundesregatta über 1000m

Die Gesamtsiegerehrung findet am Sonntag statt.