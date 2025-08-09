Vorbericht – Sieben deutsche Boote in den heutigen Halbfinals der U19-WM 2025

Am heutigen Samstag stehen für die deutschen U19-Boote sieben Halbfinals auf dem Programm. Nach den überzeugenden Auftritten in den Vorläufen geht es nun um die Finaltickets – und in mehreren Fällen um eine klare Medaillenansage.

12:25 Uhr (DE) – JW2- – Bartelmeß/Tetiwa trotzen starkem Feld

Emma Bartelmeß und Mia Tetiwa belegten im zweiten Vorlauf Rang drei hinter Rumänien und Kanada. Die Zeit von 7:55,18 Minuten reichte über die Zeitregelung fürs Halbfinale. Dort warten nun Hongkong, Frankreich, Usbekistan, Kanada und Österreich. Angesichts der Vorlaufstärke der Gegner ist ein mutiger Rennplan Pflicht.

12:52 Uhr (DE) – JM2- – Reinelt/Flöter setzen Ausrufezeichen

Leander Reinelt und Ensio Flöter gewannen ihren Vorlauf in 6:53,60 Minuten souverän vor Italien und Österreich. Heute geht es gegen Kanada, Italien, die Türkei, Südafrika und Österreich. Die beiden Germania-Ruderer sind in dieser Besetzung weiter ungeschlagen – ein Finalplatz scheint fest eingeplant, die starken Briten und Australier sind im anderen Lauf.

13:10 Uhr (DE) – JW4- – Hundertstel-Drama bringt Halbfinalticket

Der deutsche Vierer ohne Steuerfrau mit Leonie Grube, Gesa Junge, Tabea Wittenburg und Aenne zum Felde sicherte sich im Vorlauf in 6:58,92 Minuten Rang drei – nur eine Hundertstelsekunde vor Polen. Im Halbfinale trifft das Quartett auf Frankreich, Österreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Ein spannender Dreikampf um die Finalticket zeichnet sich ab.

13:28 Uhr (DE) – JM4- – Klare Kante gegen die Konkurrenz

Nicolei Gablenz, Peer Czorny, Collin Liebe und Jan Lehzen siegten im Vorlauf in 6:18,24 Minuten deutlich vor Rumänien und Irland. Im Halbfinale stehen Rumänien, Australien, Frankreich und Usbekistan auf der Bahn. Die souveräne Vorlaufleistung macht das DRV-Boot zu einem der Topanwärter auf den Sieg heute.

13:37 Uhr (DE) – JW4x – Starker Auftritt gegen Tschechien und Griechenland

Der Juniorinnen-Doppelvierer mit Ellen Bussian, Louisa Will, Hannah Frenkler und Elena Schweisthal gewann seinen Vorlauf in 6:43,63 Minuten deutlich vor Tschechien und Griechenland in Bestzeit aller Vorläufe. Heute heißt es: gegen Litauen, Italien, Tschechien, Griechenland und China bestehen. Die Formkurve zeigt klar nach oben – der nächste Schritt steht an.

13:55 Uhr (DE) – JM4x – Schnellste Vorlaufzeit des Tages

Miklas Scheer, Oskar Müller, Eric Mengebier und Florian Schulze setzten in 6:04,09 Minuten die schnellste Vorlaufzeit des Tages und ließen EM-Sieger Polen klar hinter sich. Im Halbfinale geht es gegen Serbien, Litauen, die Schweiz, Rumänien und Irland. Mit dieser Ausgangslage gehört das deutsche Boot zu den heißesten Medaillenkandidaten.

14:33 Uhr (DE) – JM1x – Schmied übernimmt die Kontrolle

Im Junioren-Einer meldete Mads Schmied seine Ambitionen im Vorlauf an. Der Weltmeister im Doppelvierer aus dem Vorjahr kontrollierte seinen Vorlauf von der ersten Boje an und siegte in 7:10,16 Minuten mit fast fünf Sekunden Vorsprung – der erste DRV-Sieg des Tages. Im Halbfinale trifft der Potsdamer auf Gegner aus Tschechien, der Schweiz, Norwegen, den USA und der Slowakei. Schmied geht nach dieser Dominanz klar als Favorit ins Rennen.



Sechs deutsche Boote reisen mit Vorlaufsiegen oder Topzeiten in ihre Halbfinals, drei davon – der JW4x, JM4x und der JM1x – mit klarer Favoritenrolle. Aber auch die Teams mit knappem Einzug haben gezeigt, dass sie Nervenstärke besitzen. Heute gilt es den Schritt ins Finale zu gehen, um morgen in den Medaillenkampf eintreten zu können.