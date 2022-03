Vorfreude auf die Vienna International Rowing Regatta

Eine großartige Idee lebt weiter – seit 1881 veranstaltet der WIENER RUDER VERBAND die „Vienna International Rowing Regatta“.

Vom 25.06.2022 bis 26.06.2022 findet nach zweijähriger Pause auf der Neuen Donau zum wiederholten Male diese für Wien so wichtige Ruderregattaregatta statt.

2022 wird diese Regatta erstmalig von unserem Olympiateilnehmer 2016 Bernhard Sieber gemeinsam mit einem Ruderkollegen Manuel Parg organisiert.

Ein großartiges Team von Freund:innen des Rudersports unterstützt die beiden dabei tatkräftig.

Eine Vision dieser beiden Organisatoren ist ihre eigene Begeisterung für den Rudersport weit über die Grenzen Wiens hinaus zu verteilen und deshalb viele internationale Rudervereine und Ruderclubs nach Wien einzuladen.

Nicht erst seit den Ruder-Weltmeisterschaften 1991 in Wien an der Neuen Donau, sondern seit 1881 finden in Wien internationale Ruderregatten statt. Für die Weltmeisterschaft wurde das heutige Rudersportzentrum an der Neuen Donau bei der Steinspornbrücke errichtet. Dieses ist auch Schauplatz der VIRR 2022. Die große Tradition des Regattastandorts Wien wollen wir jetzt gemeinsam wieder aufleben lassen.

Uns ist es sehr wichtig, dass Jugendliche nach den zahlreichen Einschränkungen der vergangenen Jahre wieder Sport betreiben können. Als kontaktlose Outdoor-Sportart bietet Rudern gerade in diesen Zeiten viele Möglichkeiten. Außerdem sind Teamgeist, Gemeinschaft und der Zusammenhalt im Rudern sehr wichtig. In Zeiten von Lockdowns und Social Distancing ist es umso wichtiger Jugendlichen diese soziale Kompetenz näher zu bringen. Ganz nach unserem Motto „im selben Boot vorwärts kommen“. Der Schwerpunkt der heurigen Regatta liegt daher bei Jugendruderbewerben. Gleichzeitig wird mit der Aufnahme von Pararuder:innen ins Rennprogramm ein Statement für Gleichberichtigung und Inklusion gesetzt. Außerdem bietet die Regatta Rennen für Masterruder:innen.

ANMELDUNG

Die Meldungen sind ausschließlich unter http://regatten.rudern.at/ einzugeben. Die Meldungen müssen alle

Angaben der vorgeschriebenen Formulare enthalten. Meldeschluss ist Mittwoch, 15. Juni 2022, um 18:00 Uhr.

TEILNAHMEGEBÜHR

Die Meldegelder sind auf das Konto, IBAN: AT85 6000 0101 1015 5749, BIC: BAWAATWW lautend auf „Wiener Ruderverband“ mit dem Verwendungszweck „Wiener Internationale“ bis zum 22. Juni 2022, 18:00 Uhr zu überweisen.

Meldegelder, pro Bootsklasse für das gesamte Rennwochenende (ein Preis für Samstag und Sonntag):

- Bootsklasse (Sch, JunB, JunA, M/W, MM/MW) Meldegeld pro Boot und Wochenende

1x € 30,00

2x/2- € 30,00

4x/4- € 50,00 8+ € 50,00

- Bootsklasse (SchB) Meldegeld pro Boot und Wochenende

1x € 15,00

2x € 15,00

Ausländische Vereine zahlen 50% des Meldegeldes und maximal € 400,00

Wir wollen ALLEN eine Regatta der Extraklasse bieten. Kommt nach Wien und werdet Teil davon.

Wir freuen uns auf Euch!