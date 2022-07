Vorfreude auf die Vierfach-Meisterschaft in Münster

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen auf die Deutschen Meisterschaften in gleich vier Kategorien: die Offenen Deutsche Masters Meisterschaften, die Deutschen Großbootmeisterschaften, die Deutschen Meisterschaften im Pararudern und darüber hinaus die Deutschen Hochschulmeisterschaften. Ab Freitag (01.07) geht es dann endlich los und das Kribbeln wird bei allen Beteiligten deutlich stärker, wenn am späten Nachmittag die Ampel erstmals auf grün schaltet. Bis Sonntag (03.07) bietet dann der Aasee in Münster eine herausragende Kulisse für spannende Rennen bei den vier verschiedenen Meisterschaften.

Ausrichter in diesem Jahr ist neben dem Deutschen Ruderverband, der erfahrene Münsteraner Regattaverein (MRV) und der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (ADH). Ein Blick auf das Meldeergebnis mit über 900 gemeldeten Athletinnen und Athleten aus 200 Vereinen verspricht bereits vorab ein breites Teilnehmerfeld. Der 2. Vorsitzende des MRV, Nils Warnke, hat daher allen Grund zur Vorfreude. „Wir können es kaum abwarten und freuen uns einfach auf die Veranstaltung. Ich finde, dass es eine Meisterschaft mit ganz besonderem Flair ist. Außerdem kommt unsere nagelneue Ampelstartanlage erstmals so richtig zum Einsatz, das ist natürlich auch etwas Besonderes für uns.“

Wenn der Startschuss am Freitag um 17:20 ertönt eröffnen die Masters-Einer die Regatta. Traditionell werden dann am Sonntag gegen 16:30, zum Abschluss der Regatta, die Achter die Ziellinie überqueren. Zuschauer sind vor Ort gerne gesehen, für alle anderen werden ab Samstag die Rennen auf sportdeutschland.tv übertragen. Weitere Infos findet ihr untenstehend. Wir wünschen allen Beteiligten eine unterhaltsame und erfolgreiche Regatta und freuen uns auf spannende Renntage.

Links zur Regatta und zum Meldeergebnis:

m-r-v.de

Livestream:

https://sportdeutschland.tv/deutscherruderverband/deutsches-meisterschaftsrudern-2022-samstag

https://sportdeutschland.tv/deutscherruderverband/deutsches-meisterschaftsrudern-2022-sonntag