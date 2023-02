Weltrekord geknackt - die Ruderergometer-Meisterschaften waren ein voller Erfolg

Am vergangenen Sonntag, den 05.02.2023, hat die Sporthalle des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Essen-Kettwig gebebt. 650 Sportler ab 12 Jahren plus Entourage, DRV- & DRJ-Vertretung und Orgateam der Kettwiger Rudergesellschaft e.V. (KRG) durften dieses einzigartige Event, das auch der 27. NWRV-Indoor Cup war, endlich wieder vor Ort erleben. Nebenbei wurde noch ein Weltrekord geknackt. „Bei dieser Stimmung ist die muffige Halle auch leichter zu ertragen.“, bemerkte eine Mutter zwinkernd.

Bereits zu den Vorläufen war die Halle prall gefüllt mit Zuschauern. Somit konnte der Regattasprecher Michael Hein leicht die Stimmung anheizen, wodurch die Sportler von der Atmosphäre über die 1000m, 1500m und 2000m auf den Ergometern getragen wurden.

Neben der großartigen Stimmung wurden auch großartige Ergebnisse gerudert. Kathrin Marchand von der RTHC Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen Ruder-Abteilung hat mit einem Endergebnis von 07:18,4 Minuten den Weltrekord beim Para Rudern 30-39 über die 2000m geknackt. Herzlichen Glückwunsch!

Ebenfalls konnte sich unsere Nationalkaderathletin Lene Mührs (Frauen-Achter) von der KRG in der offenen Kategorie der Frauen die Goldmedaille sichern.

Die einzelnen Rennen der Ruderergometer-Meisterschaften konnten auch in diesem Jahr wieder alle Zuhausegebliebenen über sportdeutschland.tv live verfolgen. Die Übertragung begann am Sonntagvormittag pünktlich um 9:30 Uhr mit den Vorläufen und kann jetzt noch hier in der Wiederholung geschaut werden.

Tobias Weysters, Vorsitzender des Fachressorts Wettkampf, sagte begeistert: „Es ist sehr toll, dass wir nach zwei Jahren Coronapause mit digitalen Events, endlich wieder eine rauschende Ergoparty vor Ort feiern konnten. Danke auch an die KRG für die reibungslose und großartige Organisation.“

Sichtlich gefreut haben sich auch die Sportler, dass sie die Urkunden und Medaillen im Rahmen einer feierlichen Siegerehrung von verschiedenen Ehrengästen erhalten haben und nicht wie die vergangenen Jahre per Post.

Die Besonderheit dieses Events hat auch die Anwesenheit von Moritz Petri, dem Vorsitzenden des DRV, Axel Eimers, seinem Stellvertreter, Marc Hildebrandt, Vorsitzender der DRJ, und Sebastian Haase, Stellvertretender Vorsitzender der DRJ, gezeigt.

Ermöglicht wurde all das dank des DRV-Partners und Ausrüsters Concept2 durch die Bereitstellung von mehr als 50 Ergometern und das Auftreten als Hauptsponsor. Ein weiteres Highlight, das gut angenommen wurde, war der Concept2-Stand auf dem nicht nur das bekannte Rowerg, sondern auch Bike- und Skiergs ausprobiert werden konnten.

Die gesamten Ergebnisse der einzelnen Rennen können hier eingesehen werden.