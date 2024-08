WM-Stimmung in St. Catharines: Leichtgewichte in A- und B-Finals

Die Weltmeisterschaft der nicht-olympischen Boote in St. Catharines entwickelt sich zu einem spannenden Wettbewerb. Nach den ersten vier Tagen zeigen sich sowohl Erfolge als auch Herausforderungen für die deutschen Athleten.

Paul Leerkamp im Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x)

Paul Leerkamp (Osnabrücker RV) schlug sich im Vor- und Hoffnungslauf gut, es besteht jedoch noch Potenzial für Verbesserungen. Der Grieche Antonios Papakonstantinou, den Paul im Vorlauf hinter sich ließ, gewann in Paris im leichten Doppelzweier olympisches Bronze. Auch Alexis Lopez Garcia aus Mexiko, der im Hoffnungslauf vor Leerkamp lag, war in Paris vertreten. Im Halbfinale traf Paul auf denselben Griechen sowie den neuen Weltbestzeithalter, Niels Torre, aus Italien. Leerkamp lieferte ein gutes Rennen, aber die Konkurrenz war leider außerhalb seiner Schlagreichweite, weshalb es leider nur für das B-Finale reichte.

Marion Reichardt im Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x)

Marion Reichardt (ARC Würzburg) hat sich beeindruckend ins Halbfinale gekämpft. Somit ließ sie schon mal die Hälfte der gemeldeten Boote (25) hinter sich und erzielte einen bedeutenden Erfolg. Im Halbfinale erreichte sie den fünften Platz und wird damit am Freitag im B-Finale antreten. Reichardt zeigt sich in Kanada in guter Verfassung und wird alles daransetzen, auch im Finale B eine starke Leistung abzurufen.

Leichtgewichts-Männer-Doppelvierer (LM4x)

Der Leichtgewichts-Männer-Doppelvierer, bestehend aus Fabio Kress, Joachim Agne, Moritz Marchat und Tim Streib (RG Speyer, RC Allemannia, beide ARC Würzburg), hat im Bahnverteilungsrennen überzeugt und den Sieg errungen. Dieses starke Ergebnis gibt ihnen eine hervorragende Ausgangsposition für das anstehende A-Finale am Samstag.

Ausblick auf die kommenden Rennen

Für Marion Reichardt und Paul Leerkamp steht am Samstag das Finale B an, während der Männer-Doppelvierer sein A-Finale bestreiten wird. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die deutschen Boote auf einem vielversprechenden Weg sind und auch in den Finals eine gute Leistung zeigen werden.