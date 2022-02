Women's Rowing Challenge 2022 mit über 2.000 Teilnehmerinnen

2022 ging die Women´s Rowing Challenge 2022 in Zusammenarbeit mit dem Partner des DRV, Concept2, in die bereits fünfte Runde. Nachdem letztes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie der Zeitraum auf zwei Monate gestreckt worden ist, kehrte man dieses Jahr wieder zu den alten Bedingungen zurück. Vier Distanzen an vier Terminen (08.01: 8 Minuten; 15.01: 15 Minuten; 22.01: 22 Minuten; 30.01: 30 Minuten). Anders war allerdings die Aufstockung der Altersklassen von drei auf fünf, damit eine gerechtere Verteilung und ein damit verbundener fairerer Wettbewerb ermöglicht werden konnte.

Über 2.000 Frauen aus 100 Vereinen setzten sich im Januar auf die Ergometer und ruderten, was das Zeug hielt. Etwas mehr als 1000 Ruderinnen waren auch bei allen vier Challenges am Start. 24.127.599 Meter ergaben nach den vier Challenge-Terminen eine stolze Distanz, welche mehr als die Hälfte einer Äquatorrundfahrt entspricht.

Hamburger Ruderinnen-Club zurück an der Spitze

Nachdem der Hamburger Ruderinnen-Club die letzten beide Jahre die Plätze zwei und drei belegen konnte, dominierten die Hamburgerinnen dieses Jahr in der Teamwertung mit einer Rudergesamtleistung von 1.248.696 Metern und verwiesen die Lingener RG auf den zweiten Platz (1.108.670 m). Rang drei ging an den RV Zell mit insgesamt 754.772 Metern. Mit im Schnitt 76 Teilnehmerinnen pro Challenge stellten die Hamburgerinnen auch die meisten Teilnehmerinnen. Im Verhältnis zur Vereinsmitgliederzahl hat jedoch die Lingener RG die Nase vorn. Mit 50 % (70 Teilnehmerinnen pro Challenge auf 140 Mitglieder) führen die Lingener diese Kategorie an.

Starke individuelle Leistungen

Die erfolgreichste Ruderin war Hanna Thümler (Hannoverscher RC, U30) mit einer Gesamtleistung von 19.926 Metern. Interessant wurde es im U18 Bereich mit den Schwestern Melina und Alessa Kneiss vom SC DHfK Leipzig. Melina Kneiss erruderte 18.359 Meter und war somit drei Meter vor ihrer Schwester. Christiane Huth (Frankfurter RG Germania, Ü30) belegt mit 19.584 Metern den insgesamt dritten Platz - in ihrer Altersklasse wird sie erste. Beate Schramm (RV Rheinsberg, Ü45) mit 19.301 Metern und Elke Salmen (Hamburger Ruderinnen-Club, Ü60) mit 17.982 Metern positionieren sich in Ihren Altersklassen auf den ersten Rang.

Unter allen teilgenommenen Vereinen wurden bereits in der vergangenen Woche ein Paar Skulls sowie ein Ruderergometer von unserem Partner Concept2 verlost. Wir wünschen dem WSAP Hamburg und der Potsdamer RC Germania viel Freude mit den großartigen Preisen.

Der Deutsche Ruderverband freut sich, dass die Challenge auch in diesem Jahr gut angenommen wurde. Nachdem nun zwei Corona-Auflagen der WRC mit Bravour gemeistert wurden, kann bereits in den Januar 2023 geschaut werden, wenn wieder zahlreiche Frauen auf den Ergometern gegeneinander um die Wette rudern.