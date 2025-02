Women’s Rowing Challenge 2025: Beeindruckende Beteiligung und starke Leistungen

Das Ergometer – für viele eine Hassliebe, aber definitiv eine großartige Möglichkeit, sich in den Wintermonaten fit zu halten. Bei der Women’s Rowing Challenge 2025 haben beeindruckende 63.087.146 geruderte Meter gezeigt, dass die Teilnehmerinnen dieser Herausforderung mit viel Ehrgeiz und Teamgeist begegneten.

Vier Wochen, vier Challenges – eine starke Gemeinschaft

Auch in diesem Jahr bestand die Challenge aus vier Etappen mit steigenden Belastungszeiten: 8, 15, 22 und schließlich 30 Minuten Rudern auf dem Concept2-Ergometer. Ziel war es, in jeder Runde möglichst viele Meter zu sammeln – für sich selbst und für den eigenen Verein. Insgesamt absolvierten 2.688 Teilnehmerinnen alle vier Challenges und sicherten sich so die Chance auf einen Platz im Lostopf für den Hauptpreis, ein Ruderergometer unseres offiziellen Partners Concept2.

Die erfolgreichsten Vereine

Im Vereinsranking sicherte sich der Ruder-Club Wiking e.V. Lüneburg mit 4.083.534 Metern den ersten Platz. Dahinter folgten der Ruderverein Kurhessen-Cassel e.V. mit 2.122.005 Metern und der Hamburger Ruderinnen-Club v. 1925 e.V., der 1.887.869 Meter erreichte. Eine beeindruckende Teamleistung!

Die Lüneburgerinnen sorgten mit ihrem Erfolg sogar für mediale Aufmerksamkeit und wurden im Regionalfernsehen "Hallo Niedersachsen" vorgestellt.

Herausragende Einzelleistungen

Besonders stark präsentierten sich die Altersklassengewinnerinnen der Women’s Rowing Challenge 2025:

U18: Smilla Zweck (Neuruppiner Ruder-Club e.V.) – 18.384 Meter

U30: Fiona Lapp (Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.) – 19.857 Meter

Ü30: Judith Wargers (Lingener Rudergesellschaft e.V. von 1923) – 19.827 Meter

Ü45: Sylvia Strutz (Ruder-Vereinigung Bille 1896 e.V.) – 18.760 Meter

Ü60: Sabine Winkler (Ruderclub Oberhavel Hennigsdorf e.V.) – 18.453 Meter

Teilnahmezahlen und Engagement

Die Women’s Rowing Challenge 2025 vereinte erneut Frauen aller Altersgruppen und bewies, dass das Ergorudern generationsübergreifend begeistert. Besonders aktiv war die Altersklasse Ü45 mit 1.889 Teilnehmerinnen, dicht gefolgt von den Ü60-Ruderinnen, die mit 1.040 Starterinnen eine beeindruckende Präsenz zeigten. In der Kategorie U18 stellten sich 972 junge Athletinnen der Herausforderung. Insgesamt meldeten sich 7.998 Frauen an, von denen 7.407 aktiv mindestens eine der vier Challenges absolvierten – eine großartige Resonanz!

Gemeinsam rudern – gemeinsam wachsen

Die Women’s Rowing Challenge steht für Teamgeist, Durchhaltevermögen und die Freude am gemeinsamen Sporttreiben. Dies zeigte sich auch bei der Deutschen Ruderergometer-Meisterschaft in Essen-Kettwig, wo bereits zum zweiten Mal eine Siegerehrung für die Challenge stattfand. Ein Zeichen für die wachsende Bedeutung dieser Veranstaltung innerhalb der Rudergemeinschaft!

Alle weiteren Ergebnisse sind hier zu finden.

Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmerinnen – ihr habt bewiesen, dass Rudern weit über das Wasser hinaus verbindet!