World Masters Regatta in Banyoles: Coastal Rowing begeistert – Erfahrungsbericht von Anja und Jens Merhof

Die World Masters Regatta in Banyoles war für viele Ruderinnen und Ruderer ein sportlicher Höhepunkt. Für Anja und Jens Merhof (Hammerdeicher RV und RG Hansa Hamburg) bot die Veranstaltung darüber hinaus einen spannenden Blick über den gewohnten Regattarand hinaus: Direkt nach den Rennen nutzten sie ein vor Ort beworbenes Angebot, um Coastal Rowing praktisch auszuprobieren – mit eindrücklichen Eindrücken.

„Sehr gut organisiert – und sehr spannend“

„Das war sehr gut organisiert und wir sind ohne jegliche Begleitung raus aufs Meer. Sehr spannend!“, berichten Anja und Jens. Die beiden nutzten die Gelegenheit, robustere Coastal-Boote auf offenem Wasser kennenzulernen – eine Erfahrung, die sich deutlich von klassischen Regattaeinsätzen auf geschütztem Binnenwasser unterscheidet.

Warum Coastal Rowing auch für Masters attraktiv ist

Coastal Rowing eröffnet Ruderinnen und Ruderern neue Reize: Wellen, Wind und wechselnde Bedingungen stellen Technik, Orientierung und Teamabstimmung auf eine andere Probe als gewohnt. Für Masters kann das eine motivierende Ergänzung zum Training sein – mit frischen Impulsen für Bootskontrolle, Stabilität und taktisches Fahren. Gleichzeitig schafft die Küste neue Zugänge zum Rudersport für Regionen, in denen offene Gewässer näher liegen als klassische Ruderreviere.

Ein Impuls aus Banyoles

Obwohl der Ausflug „vielleicht etwas am Thema vorbei“ schien – wie Anja und Jens augenzwinkernd anmerken –, passt er bestens zum Geist der World Masters Regatta: Die Veranstaltung bringt Ruderinnen und Ruderer aus aller Welt zusammen, inspiriert zum Austausch und macht Lust, neue Facetten des Sports auszuprobieren. Der Erfahrungsbericht zeigt, wie attraktiv Coastal Rowing für Vereinsgruppen, Masters-Teams und Neugierige sein kann, die ihre Ruderroutine um eine maritime Komponente erweitern möchten.

Der Deutsche Ruderverband dankt Anja und Jens Merhof für die Einblicke aus Banyoles. Wir freuen uns über weitere Rückmeldungen und Erfahrungsberichte rund um Coastal Rowing – insbesondere von Vereinen, die erste Schritte an der Küste wagen oder bestehende Angebote weiterentwickeln wollen. Gerade auch der Masterbereich hat noch großes Potential.