World Rowing Beach Sprint Finals 2025: Deutsches Team startet Donnerstag früh in Antalya in die Time Trials

Morgen früh um 7:00 Uhr deutscher Zeit fällt in Antalya der Startschuss zu den World Rowing Beach Sprint Finals 2025. Auf dem Programm stehen die ersten Time Trials, bei denen bereits die ersten Plätze in der begehrten K.o.-Runde zu holen sind.

Austragungsort ist erneut der Strand von Sorgun Çamiçi in Manavgat, wo vor wenigen Wochen bereits die Europameisterschaften ausgetragen wurden. Mit seinem feinen Sand, dem klaren Wasser und den wechselhaften Windbedingungen bietet der Kurs beste Voraussetzungen für spannende Rennen und faire Vergleiche.



Die Rennen mit deutscher Beteiligung

Für die deutsche Mannschaft ist der Auftakt gleich ein intensiver Wettkampftag: Ab 7:00 Uhr deutscher Zeit (9:00 Uhr Ortszeit Antalya) treten zunächst die Juniorinnen und Junioren an, bevor am Mittag die Senior:innen folgen.

Den Anfang macht Felix Krones (USV TU Dresden) im Junioren-Einer (CJM1x) um 7:00 Uhr, der in einem 32-Boote-Feld auf starke internationale Konkurrenz trifft. Nur die acht Schnellsten qualifizieren sich direkt für die K.-o.-Runde (Last 16 bzw. Achtelfinale) – ein anspruchsvoller Start in den Tag.

Gleich im Anschluss um 7:40 Uhr ist Mia Tetiwa (RV Nürnberg) im Juniorinnen-Einer (CJW1x) gefragt. Sie zählt nach ihrem starken EM-Auftritt zu den erfahreneren Nachwuchsathletinnen im Feld und trifft auf ein hochkarätig besetztes Starterfeld aus Europa, Asien und Amerika.

Später am Vormittag, um 8:40 Uhr, geht Tetiwa nochmal gemeinsam mit Selma Ritter (Dresdener RC) im Juniorinnen-Doppelzweier (CJW2x) an den Start.

Ebenfalls am Vormittag um 8:22 Uhr starten Julius Schüller (ARV zu Leipzig) und Julius Blümel (Berliner RC) im Junioren-Doppelzweier (CJM2x), bevor um 8:56 Uhr der U19-Mixed-Doppelzweier mit Miklas Scheer (Erster Kieler RC) und Anna Koseki (RV Wandsbek) in den Wettbewerb eingreift. Das Duo zeigte bereits bei der EM starkes Potenzial und will nun beweisen, dass es auch auf Weltbühne vorne mithalten kann.

Nach einer kurzen Pause greifen am Mittag die Senior:innen ein. Um 11:00 Uhr deutscher Zeit (13:00 Uhr Ortszeit) eröffnet Moritz Wolff (Berliner RC) im Männer-Einer (CM1x) das Programm der Erwachsenen. Mit 38 gemeldeten Booten ist diese Kategorie eine der am dichtesten besetzten der gesamten Veranstaltung – darunter Stars wie Joel Naukkarinen (Finnland), Spencer Turrin (Australien) und Chris Bak (USA).

Direkt im Anschluss, um 11:45 Uhr (13:45 Uhr Ortszeit), folgt Julia Tertünte (RV Münster) im Frauen-Einer (CW1x). Sie trifft auf einige der bekanntesten Namen des internationalen Rudersports, darunter Olympiasiegerin Emma Twigg (Neuseeland) und amtierende Beach Sprint Welt- und Europameisterin Magdalena Lobnig (Österreich). Nach starken Trainingstagen in Portugal und Antalya geht Tertünte hoch motiviert in die Qualifikation.

Um 12:30 Uhr (14:30 Uhr Ortszeit) steht der Mixed-Vierer mit Steuerfrau (CMix4x+) auf dem Programm. Das deutsche Boot mit Moritz Korthals (Stuttgarter RG), Laura Brenker und Anne Kistenpfennig (beide Mainzer RV), Leander Spalek (Frankfurter RG Germania) und Steuerfrau Jette Hansen (Der Hamburger und Germania RC) tritt erstmals in dieser Besetzung an. Da sich nur das zwei schnellsten Boote direkt für die nächste Runde qualifizieren, zählt jeder Schlag.

Zum Abschluss des ersten Wettkampftages, um 12:56 Uhr deutscher Zeit (14:56 Uhr Ortszeit), starten Franz Werner und Sophie Leupold (beide Pirnaer RV) im Mixed-Doppelzweier (CMix2x). Nach EM-Silber an gleicher Stelle gehört das Duo erneut zu den Medaillenkandidaten und möchte dies auch schon im Time Trial unter Beweis stellen.



Gute Basis für die WM

Nach intensiver Vorbereitung in Berlin, Sao Martinho do Porto (Portugal) und mehreren Trainingstagen vor Ort ist das deutsche Team bereit für den Auftakt. „Wir haben hier in Antalya vor gut drei Wochen bei der EM schon klar aufgezeigt bekommen, woran es uns manchmal noch mangelt. In der Vorbereitung haben wir manches umgestellt und den Fokus auf einzelne Punkte, wie beispielsweise unsere Wendetechnik, gelegt,“ sagt Bretting. „Jetzt geht es darum, präzise zu rudern, den Rhythmus zu finden und die Time Trials konsequent durchzuziehen. Dann haben wir eine gute Basis für die K.-o.-Runden.“

Mit einem breiten Kader, der von den Junior:innen bis zu erfahrenen Küstenruder:innen reicht, startet das DRV-Team hoch motiviert in die Weltmeisterschaft. Die Bedingungen am Mittelmeer versprechen ein spannendes und intensives Auftaktprogramm – und für die deutschen Boote die Chance, sich direkt in die Entscheidungsläufe zu kämpfen.