World Rowing Masters Regatta 2025 in Banyoles – Deutsche Masters stark vertreten

Die World Rowing Masters Regatta 2025 hat am Donnerstag offiziell auf dem Estany de Banyoles in Katalonien begonnen. Damit starteten fünf Tage voller spannender Wettkämpfe und internationaler Begegnungen auf einem traditionsreichen See, der bereits die Ruderregatta der Olympischen Spiele 1992 sowie den World Rowing Cup I im Jahr 2009 beherbergte.

In diesem Jahr sind 749 Clubs mit rund 3.500 Athletinnen und Athleten aus 55 Nationen am Start. Sie alle messen sich auf der 1.000-Meter-Distanz in insgesamt mehr als 5.400 Meldungen – von Einern über Doppel- und Vierer bis hin zu Achtern. Am letzten Tag stehen traditionell die Mixed-Rennen auf dem Programm.

Der Eröffnungstag begann mit einer Pressekonferenz, bei der Miquel Noguer, Bürgermeister von Banyoles, und Ron Chen, Vorsitzender der World Rowing Masters Commission, die internationale Masters-Community begrüßten. Ab 12:00 Uhr gingen die ersten Rennen auf dem Wasser über die Bühne – insgesamt 105 Läufe, im Drei-Minuten-Takt. Damit entstand eine mitreißende Atmosphäre, die Olympiasieger ebenso einschloss wie Masters, die zum allerersten Mal bei dieser Regatta antraten.

Am Abend fand die offizielle Eröffnungsfeier im Bootspark statt. Neben den offiziellen Grußworten erhielten die Teilnehmenden auch einen Eindruck von katalanischer Kultur und Tradition, was dem Event eine besondere regionale Note verlieh und die herzliche Gastfreundschaft von Banyoles unterstrich.

Für die deutschen Vereine ist die WRMR eine zentrale Bühne, um die Stärke der heimischen Masters-Szene im internationalen Vergleich zu zeigen. Zahlreiche Ruderinnen und Ruderer aus der Bundesrepublik sind in Spanien vertreten und kämpfen in ihren Altersklassen um Siege und Platzierungen.

Die Ergebnisse werden fortlaufend online veröffentlicht und sind über RegattaCentral abrufbar. Dort lassen sich Resultate nach Rennen, Altersklassen oder Vereinen filtern. Ergänzende Berichte, Fotos und Livestreams liefert World Rowing auf worldrowing.com sowie über den offiziellen YouTube-Kanal (Livestream ansehen). Dort begleitet Sebastian Franke die Rennen wie gewohnt mit hervorragendem und profundem Kommentar – ein echtes Highlight für die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland.

Mit einem Rekord an Teilnehmenden und Hunderten von Rennen, die noch bevorstehen, verspricht die Regatta in Banyoles ein unvergessliches Fest des Ruderns, der Freundschaft und der internationalen Begegnung zu werden.

Weitere Informationen und Ergebnisse:

Anmerkung der Redaktion: Wir würden uns freuen Bilder oder kurze Videosequenzen zu bekommen unter oliver.palme@rudern.de