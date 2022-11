worldrowing vergibt drei internationale Meisterschaften nach Deutschland

Der Deutsche Ruderverband freut sich über das „Triple“. Bei der Vergabe der internationalen Regatten für die kommenden Jahre hat worldrowing drei deutschen Ausrichtern den Zuschlag erteilt.

Schon im kommenden Jahr findet die U23-Europameisterschaft in Krefeld statt. Die Regatta sollte ursprünglich im russischen Rostow am Don stattfinden, worldrowing entschied aber aufgrund der gegebenen Umstände, das Event nach Krefeld zu verlegen.

2026 stehen dann gleich zwei internationale Großereignisse in Deutschland an. Zum einen richtet Duisburg die U23-Weltmeisterschaften aus, zum anderen kämpft der U19-Nachwuchs in Brandenburg um den EM-Titel.

Köln und Essen gehen leer aus

Mit Köln (U23-EM 2024) und Essen (Junioren-WM 2024) hatten sich noch zwei weitere deutsche Ausrichter beworben, die in diesem Jahr aber leider leer ausgegangen sind.

„Wir freuen uns sehr, in den kommenden vier Jahren drei internationale Großveranstaltungen auszurichten. Für uns als Verband ist dies immer ein tolles Aushängeschild und eine großartige Möglichkeit, unsere Regattastrecken internationalem Publikum zu öffnen. Die eingereichten Konzepte waren alle sehr schlüssig und überzeugend. Für Köln und Essen tut es mir Leid, aber ich bin mir sicher, dass es beim nächsten Mal klappt“, erklärt Tobias Weysters, Ressortleiter Wettkampf.