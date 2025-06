WRT 2025 - Anmeldung ab sofort möglich!

Es ist so weit – die Anmeldung für das Wanderrudertreffen 2025 in Berlin ist ab sofort möglich! Alle Ruderinnen und Ruderer, die Lust auf ein sportliches und geselliges Wochenende auf der Innenstadtspree in Berlin haben, sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.

Vom 12.09. - 14.09.2025 erwartet Euch ein abwechslungsreiches Programm mit spannender Tagesfahrt, einem stimmungsvollen Rahmenprogramm und der Gelegenheit, Gleichgesinnte aus ganz Deutschland zu treffen.

Alle wichtigen Informationen zum Rahmenprogramm des Wanderrudertreffens sowie der Anmeldung sind hier zu finden.