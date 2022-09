Young Leaders Forum vernetzt 140 europäische Verbandsvertreter*innen

Vom 19.-22. August 2022 fand innerhalb der European Championships in München das „European Athletics Young Leaders Forum meets Allianz“ statt. Auch der Deutsche Ruderverband war in diesem Forum durch Jan Hellmich (RC Hansa Dortmund und eingeladen von der Allianz) und Vera-Christina Hemb, Referentin der Deutschen Ruderjugend (eingeladen von World Rowing) vertreten und war einer von sieben europäischen Ruderverbänden, die teilnehmen durften.

Insgesamt kamen 140 ambitionierte Teilnehmer*innen zwischen 20 und 35 Jahren aus ganz Europa und allen neun Sportarten, die bei den European Championships vertreten waren, zusammen. Die Sportart Rudern war mit jungen Verbandsvertreter*innen aus Dänemark, Ungarn, Tschechien, Portugal, Österreich und aus der Schweiz (World Rowing) vor Ort. Internationale Beziehungen aufbauen und voneinander lernen stand dabei im Vordergrund.

In Workshops, Panels, Vorträgen und Diskussionen drehte sich alles rund um die Themen Sport und Zukunft, Nachhaltigkeit, Diversity und Inklusion, Anti-Doping, Safeguarding sowie Multi-Sport vs. Single-Sport-Events. Neben Marion Schöne, CEO des Olympiaparks, die aufzeigte, vor welchen finanziellen und politischen Herausforderungen eine Großveranstaltung, wie die European Championships, stehen, ließen es sich ebenfalls die Präsidenten des Europäischen Leichtathletikverbands, des schweizerischen Basketballverbands oder der European Games nicht nehmen vorbeizukommen, um über die Zukunft des Sports, und damit verbunden über die Zukunft von Großveranstaltungen, zu diskutieren und den jungen Zuhörer*innen wichtige Tipps und Ratschläge mitzugeben.

Bestehende Konzepte und Programme, wie das Anti-Doping-Programm I Run Clean des Europäischen Leichtathletik Verbands oder das Nachhaltigkeitskonzept des Belgischen Kletterverbands galten als Best-Practice-Beispiele für andere Verbände und gaben intensive Einblicke in bestehende Strukturen.

Aber nicht nur Zuhören und Fragen stellen stand auf dem Programm, auch eigene Ideen sollten innerhalb eines Hackathons entstehen und so sollte innerhalb kürzester Zeit ein Konzept erstellt werden zu dem Thema „Bringing Youth back to sports“. Organisiert von der Allianz wurden am Ende zahlreiche Pitch-Videos eingereicht, von denen eventuell das ein oder andere Konzept Anwendung finden und umgesetzt wird.

Neben inhaltlichen Themen, viel Austausch und Networking gab es natürlich auch eine Menge faszinierenden Sport für alle Teilnehmenden des Forums zu sehen. Diverse deutsche Medaillen im Olympiastadion mitzuerleben waren hier besondere Highlights.

Ein großer Dank geht an World Rowing, das Young Leaders Forum und die Allianz, die diesen besonderen interkulturellen Austausch ermöglichten.