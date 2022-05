Zeidler siegt in Belgrad

Oliver Zeidler (Frankfurter RG Germania) ist mit einem Sieg in die Weltcup-Saison 2022 gestartet. Der Einer-Fahrer war als einziger DRV-Athlet in Belgrad (Serbien) am Start.

Der 25-Jährige gewann vom Vorlauf bis zum Endlauf alle vier Rennen souverän. Im A-Finale konnte sich der Münchener frühzeitig absetzen und Wasser zwischen sich und die Konkurrenz bringen. Mit einer halben Länge Vorsprung gewann der Deutsche vor dem Niederländer Melvin Twellaar und Graeme Thomas aus Großbritannien.

„Mit dem Ergebnis und meiner Leistung bin ich sehr zufrieden. Natürlich muss ich in Richtung EM in München und WM noch ordentlich was draufpacken, weil ich gemerkt habe, dass ich in den hochintensiven Bereichen noch nicht genug trainiert habe. Deshalb sehe ich noch Steigerungspotenzial und viele Aufgaben, an denen mein Vater und ich in den kommenden Wochen arbeiten werden“, so Zeidler nach seinem insgesamt dritten Weltcupsieg. Statt dem zweiten Weltcup in Poznań, bei dem die komplette DRV-Nationalmannschaft an den Start geht, wird er deswegen ein Heimtrainingslager absolvieren, um die Umfänge und Intensitäten hochschrauben zu können.

