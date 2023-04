Zukunftstag 2023 - auch im DRV

Am 27. April 2023 fand der Zukunftstag in Niedersachen statt. An diesem Tag können Schüler:innen der Jahrgangsstufen 5 - 9 aller allgemeinbildenden Schulen einen ganzen Tag in ein Unternehmen schnuppern. So sollen sie Einblicke in verschiedene Berufsgruppen erhalten und Berufe kennenlernen, die sie für ihre eigene Zukunft bis jetzt noch nicht in Betracht gezogen haben.

Dieses Jahr durfte auch der Deutsche Ruderverband e.V. einen Schüler willkommen heißen.

Der dreizehnjährige Tim Lürsen vom Gymnasium Langenhagen hat das Team Marketing & Kommunikation einen Tag lang begleitet. „Am besten hat mir gefallen in den Alltag zu gucken, wer hier was macht und wie‘s halt wirklich so ist!“, freut sich Tim. Aufgaben wie Pins eintüten, Briefe frankieren oder Plakate falten, gehören eher zu den einfacheren Tätigkeiten, wobei Tim der Umgang mit der Frankiermaschine viel Spaß bereitet hat. Spannend für den Dreizehnjährigen war ein Video-Call zur Erstellung einer Sponsorenmappe und sein Mitwirken an Social Media Beiträgen.

Die Frage ob er sich vorstellen könnte, später beim DRV zu arbeiten, hat er mir einem vehementen ja geantwortet!