Zusammenschluss stärkt Teamspirit

DRV-Frauen treten jetzt als „DIE RUDERINNEN - Nationalteam“ auf. Die EM in Plovdiv ist für den Frauenachter, den Zweier und den Doppelvierer die erste Standortbestimmung. Erste neue Partner sind schon an Bord.

Aus zwei wird eins: Das Frauen-Nationalteam des Deutschen Ruderverbandes wächst zusammen und startet unter der neuen Bezeichnung „DIE RUDERINNEN - Nationalteam“ in den Olympiazyklus 2025-2028. Frauen-Skull und Frauen-Riemen bilden jetzt eine Einheit, der Neustart mit dem Zusammenschluss hat noch einmal den Teamspirit innerhalb der Berliner Trainingsgruppe gestärkt. Gemeinsam blicken die Ruderinnen der Nationalmannschaft voller Spannung und Vorfreude auf die anstehenden Wettkämpfe auf der internationalen Bühne. Los geht’s ab Donnerstag mit den Europameisterschaften in Plovdiv.

Neue Partner an Bord

Mit an Bord sind 4 neue Partner. Augletics, Hersteller von smarten Rudergeräten, ist der neue Sponsor für den Frauenachter und den Frauen-Zweier ohne Steuerfrau. Oakley stattet das gesamte Team mit Sonnenbrillen aus. Eine neue eigene Einteiler-Kollektion wird von Swiss Life finanziert und von 4row produziert. Die Vermarktung liegt in den Händen der Deutschland-Achter GmbH, die somit neben dem Team Deutschland-Achter am Standort Dortmund nun auch die Neuaufstellung im Frauen-Nationalteam vorantreibt.

Kontakt für Presse- und Vermarktungsanfragen: Carsten Oberhagemann, 0171-5321847, info@dieruderinnen.de