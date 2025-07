Zwei DRV-Container sind unterwegs nach Shanghai

Elf Wochen vor dem Beginn der Weltmeisterschaft sind die beiden Container des DRV mit dem Material für die Nationalmannschaft auf die Reise ins 8800 Kilometer Luftlinie entfernte Shanghai gegangen. Eine Spedition holte die beiden Behälter am Freitagmorgen in Dortmund ab.

Bootsmeister Markus Schmitz vom Bundesstützpunkt Dortmund hatte sie zusammen mit sechs Helfern gleich nach der Rückkehr von der Weltcup-Regatta in Luzern beladen. Insgesamt 24 Boote gingen auf die große Reise. "Dieses Mal war das Laden besonders schweißtreibend", sagt Schmitz, "35 Grad draußen und 50 bis 60 Grad im Container. Du kannst die Riesendinger ja nicht eben mal in den Schatten schieben." Die Materialbestückung komplett machte Schmitz dann mit seinem Kollegen Marcel Adam vom Olympia-Stützpunkt Brandenburg. Anschließend mussten die beiden Behälter vom Zoll abgenommen werden.

Bis Ende August sind die Container - einer grau, einer blau jeweils mit DRV-Logo - nun auf dem Seeweg nach China unterwegs. Schmitz wird sie am 12. oder 13. September in Shanghai, einige Tage vor dem Eintreffen der Mannschaft, öffnen und das Material checken. Die WM in Shanghai läuft vom 21. bis 28. September 2025.