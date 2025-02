Zweite Anmeldephase der FISU World University Games ist geöffnet – Vorbereitung in Duisburg im Plan

Seit dem 01. Februar können AthletInnen ihre Bewerbungen für die FISU World University Games vom 16.-27. Juli in Duisburg einreichen. Die Online-Registrierung des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbands (adh) ist bis zum 31. März 2025 unter folgendem Link freigeschaltet: https://events-international.adh.de

Nachdem sich in der ersten Phase der Interessenbekundung im Oktober und November viele Aktive registriert haben, ist es das erklärte Ziel von Disziplinchef Dr. Sören Dannhauer, in möglichst vielen Bootsklassen starke Mannschaften auf der Wedau im Juli an den Start zu bringen.

In dem vergangenen Tagen hat der adh über alle 18 Sportarten hinweg seinen Perspektivkader für die FISU Games benannt, unter anderem auch zehn RuderInnen. „Während manche Sportarten bereits echte Nominierungen aussprechen konnten, sind wir bei den Ruderern erst in einer Perspektivphase. Die Nominierungswettkämpfe beginnen mit der Frühjahrslangstrecke, es ist noch keine sportfachliche Entscheidung gefallen.“, so Dannhauer über den Zwischenstand. Die endgültige Nominierung erfolgt im Mai in Abstimmung mit den Verantwortlichen beim Deutschen Ruderverband.

Hinweise zur Online-Registrierung

Die Nominierung ist weiterhin für alle deutschen studierenden SportlerInnen der Jahrgänge 2000-2007 möglich. Zwingende Voraussetzung ist die Online-Registrierung bis spätestens Ende März. Dies gilt für die benannten Perspektivkader, für alle SportlerInnen, die nicht in den Perspektivkader aufgenommen wurden und für RuderInnen, die sich bisher noch gar nicht beim adh gemeldet haben.

Erste Gespräche zur Nominierungsablauf und der strategischen Ausrichtung bei der Zusammenstellung der Mannschaften wurden im Januar mit dem neuen Vorstand Sport im DRV, Robert Sens, geführt und die gemeinsame Zielstellung, in allen elf Bootsklassen mit starken Teams anzutreten, bestätigt.

Vorbereitung in Duisburg im Plan

Die Planung seiner Mannschaft steht auch für Tobias Weysters, offizieller Ansprechpartner des DRV für den adh in Bezug auf die FISU World University Games 2025, sowie Kopf des lokalen Regattaausrichters in Duisburg, auf dem Plan. Dabei steht er im engen Austausch mit der Rhine-Ruhr 2025 FISU Games gGmbH, der Durchführungsgesellschaft des adhs. „Wir detaillieren aktuell unsere Planungen für den Einsatz der Volunteers und stimmen uns dazu intensiv mit der Durchführungsgesellschaft ab. Im März steht dann der Venue Readiness Excercise Check mit der FISU an. Diesem Audit sehen wir positiv entgegen, denn mit dem großen Erfahrungsschatz des Teams in Duisburg sind wir schon heute gut aufgestellt.“, so Weysters.

Die Rhine-Ruhr Games werden 2025 mit fast 10.000 Teilnehmenden die größte Sportveranstaltung der Welt sein. Der Rudersport bekommt als optionale Sportart der Games die Möglichkeit, Teil eines Events zu werden, das den Beweis antritt, dass auch olympische Sommerspiele wieder in Deutschland stattfinden können. „Diese Gelegenheit wollen wir für Ruderdeutschland sowie unsere studierenden Spitzenathleten nutzen. Wir freuen uns auf großartigen Sport.“, kommentiert Disziplinchef Dannhauer.