Zweiter Renntag der RBL am 14. Juni 2025 in Mülheim an der Ruhr

Der nächste Renntag der Ruder-Bundesliga findet auf bekanntem Gewässer in Mülheim an der Ruhr statt. Am 14. Juni gilt für die 8 Frauen- und 14 Männerachter ab 9.30 Uhr wieder nur Sprint, nur Vollgas auf 350 Metern.

Nach dem ersten Renntag vor drei Wochen haben die Teams nochmal ihr Training intensiviert, sodass die Zuschauer sich auf enge Bord-an-Bord-Kämpfe freuen dürfen.

Spannend wird, ob sich das Autosen Sprintteam Mülheim als Ligasieger des Vorjahres und amtierender Tabellenführer bei den Männern vor heimischer Kulisse behaupten kann oder die Nerven eine Rolle spielen. Die Teams aus Mainz, Minden, Osnabrück, Magdeburg und Frankfurt werden wieder alles versuchen, Mülheim den Heimvorteil streitig zu machen. Und auch im Tabellenkeller geht die Jagd nach Punkten weiter. Die Liganeulinge aus Düsseldorf/Neuss möchten zeigen, dass sie aus dem ersten Renntag ihre Schlüsse gezogen und den Fokus auf die nächsten Rennen gesetzt haben.

Auch die Frauenliga ist spannender geworden. Die Mannschaften schenken sich nichts und lieferten sich in Gießen bereits spannende Rennen. Die Überraschung des ersten Renntags war der Kötter Services Ruhr-Achter Essen-Kettwig. Die Damen gewannen beide Zeitfahren mit einem Vorsprung von fast vier Sekunden vor dem späteren Tagessieger, den Havelqueens. Auch die Alstersprinterinnen aus Hamburg und der Meenzer Express werden weiter versuchen, vorne anzugreifen und wertvolle Punkte für die Tabelle zu sammeln.

In Mülheim steht zudem nicht nur der Kampf um den Tagessieg, sondern auch die Qualifikation für die Finals in Dresden auf dem Spiel. Die ersten sechst Boote in der Tabelle der Frauen und Männer nach dem Renntag qualifizieren sich für das sportliche Großevent an der Elbe. Dort werden Anfang August unter großer medialer Begleitung die Wettkämpfe im Alberthafen stattfinden. ARD und ZDF übertragen die Rennen live und der Deutsche Ruderverband schickt je zwei Frauen- und zwei Männerachter mit prominenten Namen aus dem Kreis der Nationalmannschaft.

Wer die Rennen in Mülheim am kommenden Samstag nicht live vor Ort verfolgen kann, profitiert ab den Achtelfinals (ab 11:46 Uhr) vom Livestream.

Der Stream wird wieder professionell von PPT bereitgestellt und von dem etablierten Moderatoren-Duo Anne Tjorven Büßen und Julian Eerland kommentiert.

Renneinteilungen und Ergebnislisten zu den einzelnen Läufen stellt das Team Stöbe bereit.

„Unser großer Dank gilt dem Organisationsteam um Tim Apeltrath, Martin Kiefer und Henrik Stoepel, die sich mit viel Herzblut in der Vorbereitung und bei der Durchführung des zweiten Renntags engagieren. Nicht zu vergessen auch die zahlreichen Helferinnen und Helfer, die im Hintergrund zum Gelingen der Veranstaltung beitragen“, sagt Carsten Böhning aus dem RBL-Kernteam.