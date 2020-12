Trainer, Betreuer, Athleten und Interessierte aufgepasst: mit Beginn des neuen Jahres besteht die Möglichkeit am Nachwuchsleistungssportseminar teilzunehmen. Am 23.01.2021 wird - im Gegensatz zu den letzten Jahren - das Seminar nun erstmals online stattfinden. Fachressortleiter für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Reinhart Grahn, bezeichnet die aktuellen Corona-bedingten Terminänderungen als „Flexible Response“. „Es ist uns Ruderinnen und Ruderern in die Wiege gelegt, auf widrige Umweltbedingungen angemessen zu reagieren, damit das Boot optimal läuft. Entspannt von zu Hause teilnehmen, das ist unser flexibles Angebot der Stunde.“ appelliert Grahn.

Das Leistungsangebot

Das ursprünglich in Präsenz geplante nacholympische Leistungssportseminar wurde aufgrund der Verschiebung der olympischen Spiele in ein online Seminar umgeplant. Durchgeführt wird nun eine komprimierte halbtägliche Online-Veranstaltung mit fünf Lerneinheiten für 30 Euro. Zu einer Verminderung von interessanten Themen hingegen kommt es nicht. Auf Euch warten:

Informationen aus erster Hand zum Thema Nachwuchsleistungssport vom Sportdirektor Mario Woldt und U-23 Bundestrainerin Brigitte Bielig

Christian Viedt referiert zur Riemenrudertechnik

Spannende Einblicke von Kay Winkert zum Thema LUDUM (volldigitales Protokollierungssystem)

In den letzten Jahren wurde der Nachwuchs und dessen Entwicklung vermehrt diskutiert im Deutschen Ruderverband. Die Corona-bedingte Situation dieses Jahres lassen Sportdirektor Mario Woldt mit Sorge auf die Entwicklung und die Zukunft des Nachwuchses blicken. „Somit ist das Themenfeld des Leistungssportseminars im Januar von höchster Wichtigkeit. Um aktuelle Ansätze zu diskutieren und Erfahrungen aus den Vereinen und Regionen auszutauschen, freue ich mich auf rege Diskussionen im Rahmen des Leistungssportseminars.“, resümiert Mario Woldt.

Der DRV ermutigt alle Interessierten sich anzumelden. Wir freuen uns über jede Teilnahme.

Die vollständige Ausschreibung findet ihr hier.

Eine Anmeldung ist noch bis zum 20.01.2021 möglich.