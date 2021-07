Der Baldeneysee sah am letzten Wochenende besondere Jahrgangsmeisterschaften mit vor Wochen kaum vorstellbar großen Meldefeldern. Viel Mut und ein Meisterstück der Organisation haben die Essener bewiesen, ohne Corona-Umfeld gerne zu wiederholen. Die Begeisterung im Organisationsteam des ERRV war sichtbar, André Ströttchen, Boris Orlowski und die über 300 Helfer können darauf stolz sein.

Selbigen Ortes d.h. auf dem Baldeneysee fand am 26.06.2020 der 29. Verbandstag des NW RV statt.

Die Idee lag schon länger quasi auf der Hand, diesen Verbandstag auf ein Schiff der Weißen Flotte zu legen, der Boris Orlowski seit dem letzten Jahr als Geschäftsführer vorsteht. Als dann feststand, die Essener hatten Mitte Mai den Mut, die deutschen Jugendmeisterschaften wie geplant Ende Juni durchzuziehen, öffnete sich auch für den NW RV ein Zeitfenster an diesem Wochenende, das größte Schiff der Weißen Flotte für 3 Stunden chartern zu können.

Die geplanten Satzungsänderungen und die Einladungen konnten fristgerecht den Vereinen zugestellt werden. Die Anmeldungen kamen so zahlreich, dass dieser Verbandstag genauso wie die Jahrgangsmeisterschaften zur selben Zeit am selben Ort aber mit gebührenden Abstand zum Regattageschehen die höchste Teilnehmerzahl seit Jahrzehnten hatte.

Die eingeladenen Gäste, Stefan Klett, Präsident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen, der gesamte Vorstand des Deutschen Ruderverbandes, Siegfried Kaidel, Moritz Petri, Rolf Warnke, die Vorsitzende des Landesruderverbandes Baden Württemberg, Heike Breitenbücher und der kommissarische Vorsitzende des LRV Bayern, Gerhard Walter, gingen gemeinsam mit über 50 Delegierte auf die MS Baldeneysee, dem größten Schiff der Weißen Flotte, bestuhlt unter Corona-Bedingungen. Pünktlich legte das Schiff mit Kapitänin Victoria Kräling auf der Brücke ab, einen eng getakteten Zeitplan galt es umzusetzen.

Die Sprecher des NW RV Martin Tschäge und Wilhelm Hummels begrüßten die Delegierten, die mit 164 Stimmen 37 Vereine vertraten, beides eine seit Jahren nicht mehr erreichte Zahl.

Der Teil 1 des Tätigkeitsberichtes von Wilhelm Hummels beinhaltete die „LSB-Themenfelder“ Corona-Unterstützung, Sportstätten-Erneuerungsprogramm, sportpolitisches Umfeld, Förderung im Leistungssport. Die Hinweise auf die gute Informations- und Lobbyarbeit des LSB NRW zu den sich ständig ändernden Corona-Verordnungen nahmen einen angemessenen Platz dabei ein. Die Umsetzungen der Forderungen aus den sport- und allgemeinpolitischen Themenstellungen allen voran der Kampf gegen sexualisierte Gewalt und Grundsätze guter Verbandsführung verlangt von dem eher kleinen NRW-Ruderverband viel Kraft, aber die Umsetzung der Ordnungswerke ist geschafft. Das Regelwerk Grundsätze guter Verbandsführung (Good Governance) hat der NW RV als erster Ruderverband geschaffen.

Das herzliche Danke Schön an Stefan Klett für den LSB, auch für die finanzielle Förderung des Leistungssports war die Überleitung für das Grußwort des Präsidenten des LSB NRW.

Stefan Klett beschrieb die Sichtweise des LSB NRW auf den Landesruderverband, hob die sportlichen Erfolge der Ruderer hervor und lobte die Zusammenarbeit mit dem NW RV Vorstand auf den jeweiligen Arbeitsfeldern, der NW RV sei im LSB präsent.

Anschließend sprach Siegfried Kaidel sein Grußwort und verwies dabei auch auf die Zusammenarbeit im DOSB mit dem LSB NRW hin.

Der zweite Teil des Tätigkeitsberichtes begann mit einer Nachbetrachtung der Café-Tage 2019 mit allen in der Vereinsarbeit relevanten Themen außer Leistungssport. Das Format war ein voller Erfolg und soll fortgesetzt werden.

Bei der Mitgliederentwicklung wies Hummels darauf hin, dass der Rückgang mit 1,6 % der niedrigste in ganz Ruder-Deutschland (2,5 %) sei. Ein besonderer Hinweis bezog sich auf den Frauenanteil, der seit Jahren langsam aber kontinuierlich bei insgesamt annähernd gleichen Mitgliederzahlen wächst. Ergo müssen, da es in den älteren Jahrgängen einen – sich langsam abbauenden - Männerüberhang gibt, mehr Frauen als Männer neu in die Rudervereine eintreten. Dies wurde Analysen einzelner Vereine bestätigt. Wichtig seien gute Ausbilderinnen und Ausbilder und eine Integration ins allgemeine Vereinsleben, auch um die Bleibequoten zu erhöhen.

Die Entwicklung der letzten Jahre habe auch deutlich gemacht, dass die Vereine mehr von ihren Verbänden erwarten, gleichzeitig aber die Anforderungen im Leistungssport und Breitensport („Sport für Alle“ oder wie man es auch immer nennen mag) weniger deckungsgleich werden. Umso mehr müssen sich auf allen Ebenen die Verbände und Gremien im Rudersport um die Belange des alltäglichen Vereins kümmern bzw. sich am Erfüllungsgrad messen lassen. Wanderrudern ist hierbei eines von mehreren Aufgabenfeldern.

Der Verbandstag hat hierzu Satzungsänderungen beschlossen und das Präsidium um zwei Vertreter*in jeweils aus den BGB-Vorständen eines Breiten- bzw. eines Leistungssport orientierten Ruderverein aus NRW erweitert, um mehr Input für die Verbandsarbeit zu bekommen. Erweitert wurden auch die Möglichkeiten in Stabsstellen und Projekten mitzuarbeiten, ohne einem Gremium – hier Präsidium - anzugehören (müssen). Breite Zustimmung fand die Aufforderung, Strukturreformen auch im DRV zeitnah umzusetzen.

Martin Tschäge wies in seinem Tätigkeitsbericht auf zahlreiche Erfolge der NRW-Ruderer hin, besonders erwähnenswert, dass der D8 mit 4 Ruderern aus NRW in Tokyo startet. An Stefan Klett gerichtet beschrieb er die gute Zusammenarbeit mit dem LSB bei der Leistungssportsförderung und wies explizit noch einmal daraufhin, dass diese nicht als allgemeine Vereinsförderung konzipiert sei.

Frank Baumgard berichtete über die in den letzten Jahren geschaffene Breite der Ausbildungsangebote vom Sporthelfer im Rudern, C-Trainer auch im Breitensport und Ruderausbildung von Lehrern mit der Lehrbefähigung Sport. Für 2021 rechnet er mit 90 (!) Erstausbildungen C-Trainer Leistungs- und Breitensport. Digitale Lernformate werden gerne angenommen, auch um längere Anreisen und Aufenthalte zu reduzieren.

Die Ehrungen waren wahrlich nicht alltäglich, allein wegen zu ehrenden Protagonisten.

Bei Boris Orlowski muss man sich schon mal etwas Besonderes einfallen lassen, eine Ehrung für alles Besondere, was Boris für den NW RV und den Rudersport in NRW und ganz Deutschland geleistet hat, ist unmöglich, die Konzentration auf die Neuorganisation der Landesmeisterschaften, die zu einem erheblichen Anstieg der Teilnahmefelder geführt hat, naheliegend, auch weil es Rolf Warnke gleichzeitig zu ehren galt.

Boris stand aber nur 15 Minuten zur Verfügung und musste mit einem „Versorgungsboot“ zur MS Baldeneysee gebracht werden. Was lag näher, als sein Kommen zu begleiten mit dem Lied, das in der Coronazeit im Radio rauf und runter gespielt wurde „Soon may the Wellerman come, To bring us sugar and tea and rum.“ Die Überraschung für Boris gelang, die Ehrung mit der neuen Verdienstmedaille des NW RV durch Martin Tschäge war dann nicht nur für Boris gelungen. Auch Rolf Warnke erhielt diese für den Relaunch der Landesmeisterschaften. Mit seiner Ehrung war auch ein Wehmutstropfen für den NW RV verbunden, seine Zukunft liegt im Vorstand des DRV.

DANKE BORIS, DANKE ROLF !

Der neu ausgelobte Medienpreis wurde die herausragende Festschrift zum 100. Jubiläum an die MÜWA in Köln vergeben. Dieser Ruderverein ist außerdem wegen eines Anteils von rd. 50 % Frauen und einem wunderschönen schwimmenden Bootshaus auf der rechten Rheinseite in Köln-Mülheim wert, erwähnt zu werden.

Die Satzungsänderungen wurden einstimmig angenommen, die Wahlen zum Vorstand und Präsidium einschließlich der Bestätigungen erfolgten ebenfalls ohne Gegenstimmen. Mit wesentlicher Hilfe und einem großen Verständnis der Delegierten konnte Kapitänin Victoria Vogel pünktlich wieder anlegen, um kurze Zeit später in die Linie gehen.