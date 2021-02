Rassistische Positionen und Handlungen im Kontext Sport sind seit langem bekannt und auch in Deutschland vermehrt ein Thema. Mittlerweile gibt es bereits verschiedene aufklärende Kampagnen, die diskriminierende oder gewalttätige Vorfälle vorbeugen und verhindern sollen.

Eine dieser Kampagnen ist vom LandesSportBund Niedersachsen und der Akademie des Sports initiiert. Diese veranstalten im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus ein online Akademie-Forum, am 17.03.2021, mit dem Titel „Antirassistisches Handeln im Sport“. Die Veranstaltung ist Teil des Projekts „Sport mit Courage“, welches Vereine und Verbände bei der Etablierung demokratischer Strukturen und der Bearbeitung von diskriminierenden und demokratiefeindlichen Vorfällen unterstützen soll.

Carlotta Nwajide, aus dem Frauen-Doppelvierer des Deutschen Ruderverbandes, setzt sich bereits seit längerer Zeit gegen rassistisches Verhalten im Sport und in der Gesellschaft ein. Erst vor kurzem sprach sie mit ZDF-Kultur über Rassismus im Profisport. Den ganzen Beitrag findet ihr hier. Beim neu gegründeten Projekt „Respekt Vereint!“ des Stadtsportbund Hannovers, tritt sie als Botschafterin auf. Am 17.03.2021 wird die Europameisterin von 2019 als eine von mehreren Referentinnen und Referenten am Podiumsgespräch des Akademie-Forum teilnehmen.

Weitere Informationen und den Link zur Anmeldung findet ihr hier. Die Veranstaltung ist von 10:00 – 17:30 Uhr angesetzt. Interessierte können sich noch bis zum 03.03.2021 anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.