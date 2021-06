Zeitgleich mit dem WorldCup III in Sabaudia, stehen für die paralympischen Ruderinnen und Ruderer die Nachqualifikation für die Paralympischen Spiele in Tokio auf dem Programm. In Gavirate Italien, versuchen drei Bootsklassen noch ein Ticket zu ergattern.

Im Vierer mit sind mit Kanada und Brasilien neben den Deutschen zwei weitere starke Boote, die um die ersten beiden Plätze ein gewichtiges Wort mitreden werden, am Start. Erwartet wird ein sehr enges Rennen um die beiden ersten Plätze, die die Fahrkarte nach Tokio als Lohn haben. Die neu zusammengesetzte Mannschaft der Deutschen ist nach dem letzten Trainingslager optimistisch, vorne mitzufahren.

Im paralympischen Doppelzweier qualifizieren sich ebenfalls lediglich die ersten beiden Plätze. Hier sind die größten Hürden zu überwinden. Beide Sportler (Amalia Sedlmayer und Leopold Reimann) sind erst am Anfang, um international vorne mitzumischen.

Im Männer Einer geht Marcus Klemp an den Start, der dieses Jahr sehr große Chancen hat, den einzigen Qualifikationsplatz in dieser Bootsklasse zu erobern. Alle zehn Kontrahenten sind von Marcus Klemp, der national für die Offenbacher RG Undine startet, in der Vergangenheit bereits geschlagen worden.

Im paralympischen Frauen Einer wurde der Startplatz für die Paralympischen Spiele 2021 bereits auf der WM 2019 in Linz errudert. Nach ihrem hervorragendem Abschneiden bei der Europameisterschaft in Varese im April dieses Jahres geht es jetzt für Manuela Diening um eine weitere Standortbestimmung.

Neu zu klassifizierende Sportlerinnen und Sportler sind auch wieder am Start, so dass in jedem Fall gestärkt vom Regattaplatz gegangen werden kann.

