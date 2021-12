Seit 2018 gibt es sie nun bereits: die Women’s Rowing Challenge. Jeden Januar bringt sie frischen Wind in die Bootshäuser und lässt viele Teilnehmerinnen direkt zu Jahresbeginn ihre guten Vorsätze umsetzen. Durch die Corona-Pandemie wurde die Challenge im Jahr 2021 erstmals abgewandelt und erstreckte sich über die zwei Monate Februar und März. In 2022 wollen wir nun wieder an die gewohnte Challenge anknüpfen – mit dem Wissen, dass die derzeitige Lage eine Durchführung der Challenge an manchen Orten erschwert.

Das erwartet euch in 2022

Das Anmeldeportal, das bereits aus der vergangenen Challenge bekannt ist, begleitet die Teilnehmerinnen auch in diesem Jahr. So ist es wieder möglich, Ergebnisse selbst einzutragen und anschließend von einer Challenge-Managerin bestätigen zu lassen. Gerudert werden wie in den vergangenen Jahren die dem Datum entsprechenden Kilometer an vier festgelegten Terminen: 08.01. (8 Min), 15.01. (15 Min), 22.01. (22 Min) und 30.01. (30 Min). Die jeweiligen Ergebnisse können bis spätestens drei Tage nach Ablauf der jeweiligen Challenge eingetragen werden. Neu dazugekommen in diesem Jahr ist die Unterscheidung im Ranking von bisher drei auf fünf Altersklassen. Die neuen Altersstufen unterteilen sich demnach wie folgt: Ü60 (60+), Ü45 (45-59), Ü30 (30-44), U30 (18-29), U18 (12-17).

Anmeldung startet ab Mittwoch:

Die Challenge-Managerin meldet den Verein über das DRV-Verwaltungsportal an

Alle Teilnehmerinnen können sich hier anmelden

Die Challenge-Managerin kann auch individuell Teilnehmerinnen anlegen

Der Anmeldeschluss für Vereine ist der 05.01.2022

Attraktive Preise

Auch für die kommende Challenge steht der Ausrüstungspartner des Deutschen Ruderverbandes, Concept 2, an unserer Seite. Aufgrund der Tatsache, dass in verschiedenen Regionen unterschiedliche Verordnungen gelten und somit eine Teilnahme unter gleichen Bedingungen erschwert wird, werden die Gewinne wieder unter allen teilnehmenden Vereinen verlost. Zu gewinnen gibt es ein Concept 2 Ruderergometer sowie ein paar Skulls – mitmachen lohnt sich also.

Hinweis zur aktuellen Corona-Lage

Mit der Women’s Rowing Challenge in 2022 wollen wir den Vereinen, Mitgliedern und Interessierten des Rudersports eine Möglichkeit geben, sich direkt zu Beginn des Jahres sportlich zu betätigen. Dafür stellen wir als Verband die Plattform, wollen aber nicht dazu anregen, die Bootshäuser zu füllen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, die jeweiligen Corona-Schutzverordnungen und – sofern ein Betreten des Vereins erlaubt ist – das vorgegebene Hygienekonzept unbedingt einzuhalten. Haben Teilnehmerinnen die Option, die Challenge zu Hause durchzuführen beziehungsweise wird dies von den Vereinen unterstützt und ermöglicht, begrüßen und empfehlen wir diese Art der Umsetzung. Sofern Treffen von Gruppen in den Bootshäusern geplant sind, empfehlen wir diese, wenn möglich unter der 2G oder sogar 2G+-Regelung durchzuführen.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen viel Spaß und Erfolg bei der Challenge.