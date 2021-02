Der Arbeitskreis Para Rudern des Deutschen Ruderverbandes lädt ab morgen - einmal im Monat - herzlich zum Online Seminar ein. Die verschiedenen Referent*innen geben spannende Einblicke in die Welt des Para Ruderns und decken unteranderem auf, was in Eurem Verein möglich ist. Das Angebot gilt für jede*n und ist kostenlos. Untenstehend erhaltet Ihr einen Überblick.

Worum geht es?

Der Arbeitskreis Para Rudern lädt für Donnerstag den 25.02.2021 zur Auftaktsitzung des monatlich stattfindenden Online Seminars zum Thema Para Rudern ein.

Wie läuft das Seminar ab?

Über den Zugangslink, den ihr im Vorfeld gesendet bekommt, könnt ihr an dem kostenfreien Seminar teilnehmen.

Unsere Referent*innen nehmen euch mit in spannende Themengebiete, um Diskussionsgrundlagen zu schaffen. Anschließend habt ihr die Möglichkeit euch mit anderen Teilnehmer*innen in verschiedenen Diskussionsrunden auszutauschen. Die Ergebnisse der Gespräche werden gesammelt und stehen allen Interessierten im Anschluss an das Seminar als Nachschlagewerk zur Verfügung. Je mehr Personen mitmachen, desto reichhaltiger wird also das gesammelte Wissen. Nach dem Auftaktseminar könnt ihr euch bereits für alle Folgeseminare anmelden, an denen ihr gern teilnehmen wollt.

Wer ist angesprochen?

Interessant ist das Seminar für alle, die sich mit dem Rudersport beschäftigen oder beschäftigen wollen, ungeachtet von Position oder Hintergrund. Da es sich bei dem Seminar um eine Austauschplattform handelt, ist keine Zugangsvoraussetzung zu erfüllen. Bei Interesse meldet euch gern bei Moritz.Gabriel@rudern.de.

Welche Themen werden besprochen?

Untenstehend finden Sie die Termine und Themen der kommenden Veranstaltungen. Die hier aufgeführten Themen werden in der angegebenen Reihenfolge besprochen. Änderungen werden frühzeitig bekannt gegeben. Wünsche und Vorschläge zu Themen werden selbstverständlich gern aufgenommen!