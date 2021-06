Die Paralympische-Qualifikationsregatta ist zu Ende und Deutschland kann sich über einen dazugewonnenen Platz bei den Paralympischen Spielen in Tokio freuen. Dank Marcus Klemp konnte sich eines von drei Booten den Traum von Paralympischen Spielen verwirklichen.

Marcus Klemp überglücklich

Der PR1 Männer-Einer wurde auf nur sechs Athleten reduziert, die in diesem Finalrennen antraten. Mit Blick auf die Zeiten aus dem Vorlauf wurde ein enges Rennen zwischen Deutschland und Polen erwartet. Aber Deutschlands Marcus Klemp wusste, dass er das bessere Rennen in sich hatte. Klemp fuhr viele Jahre im mixed PR2 Doppelzweier, wurde aber in den Einer umgestuft und hat sich in der Rangliste nach oben gearbeitet. Klemp ging stark ins Rennen und versuchte, sich von der Spitze des Feldes abzusetzen. Seine Strategie ging auf. Hinter ihm gab es ein enges Rennen zwischen Italien, Ungarn, Polen und Argentinien. Doch der Lokalmatador aus Italien Massimo Spolon setzte sich durch. Am Ende reichte es nicht, um sich für Tokio zu qualifizieren, diese Ehre wurde nur Klemp zuteil, der nach den Rennen sagte: "Ich fühle mich großartig, es ist der letzte Platz für Tokio. Es ist alles was ich wollte - ein Traum wird wahr." (Quelle: worldrowing)

Die beiden weiteren Rennen aus deutscher Sicht fanden im PR2 Mixed Doppelzweier und PR3 Mixed Vierer mit Steuermann statt. In beiden Rennen hatten die deutschen Boote jedoch gegen starke Konkurrenz das Nachsehen. Die erfahrenen Boote aus Italien und Australien sicherten sich die Plätze im PR2Mix2x. Im PR3Mix4+ wussten die Kanadier zu überzeugen. Dahinter entwickelte sicch ein Kampf um den zweiten Qualifikationsplatz, den sich letztendlich Brasilien durch ein starkes Rennen sichern konnte.

Die Paralympischen Spiele finden dann vom 24.08 – 05.09 in Tokio statt.